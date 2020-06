FOTOD | Tartu Bigbank suutis rannaliival Eesti saalikoondise üllatuslikult üle mängida

"Võit oli ikka väga magus, tuju on hea," rõõmustas turniiri kõige kasulikumaks mängijaks nimetatud Märt Tammearu, kes finaalis hiilgas nii rünnakul kui ka korduvalt blokis. "Olime terve võistkonnaga väga õnnelikud. Mõneti üllatuslik lõpplahendus, aga samas me mängisime hästi, arvan, et see oli aus värk. Oluline oli vast see, et me kõik olime natuke rohkem liival mängimisega harjunud. Mida mäng edasi, seda paremini hakkas tuulega sujuma."

Eesti meistriks tulnud BIgbanki kuulusid veel Siim Tammearu, Mihkel Tanila, Stefan Kaibald ja Hergo Hansman.

Pronksmedalid läksid Tallinna Selveri mängijatele, 3.-4. koha matšis alistati TalTech 2:1 (14, -12, 11).

Poolfinaalis alistas saalikoondis TalTechi esinduse 2:0 (12, 18). Teises poolfinaalis sai Tartu Bigbank jagu Tallinna Selverist 2:0 (19, 14)

Alagrupimängud näitasid, et harjumatu formaat on väga ettearvamatu ja kõigil on võiduvõimalus. Kuuest mängust koguni viis lõppesid tulemusega 2 : 1, ainsa 2 : 0 võidu sai TalTech Pärnu üle. Meeste turniiril pääsesid alagrupi võitjatena otse poolfinaalidesse Eesti koondis ja Tallinna Selver.

TalTech sai veerandfinaalis jagu Saaremaast 2:1 (15, -11, 13), Tartu Bigbank oli 2:0 (8, 19) parem Pärnust.

Naiste turniiril võidutses TalTech, mis ei loovutanud kellelegi geimigi. Teise koha teenis Famila/Võru VK ja kolmas oli TÜ/Bigbank. Turniiri parimaks mängijaks nimetati TalTechi pallur Merilin Paalo.

Tulemused:

Mehed

A-alagrupp: 1. Saalikoondis (4 punkti), 2. Bigbank Tartu (3 punkti), 3. Saaremaa VK (2 punkti)

Saaremaa VK – Bigbank Tartu 1:2 (15:12, 11:15, 10:15)

Saalikoondis – Bigbank Tartu 2:1 (12:15, 15:12, 15:12)

Saalikoondis – Saaremaa VK 2:1 (15:9, 11:15, 16:14)

B-alagrupp: 1. Selver (4 punkti), 2. TalTech (3 punkti), 3. Pärnu VK (2 punkti)

Pärnu VK – Selver Tallinn 1:2 (17:15, 12:15, 10:15)

TalTech – Selver Tallinn 1:2 (9:15, 15:11, 10:15)

TalTech – Pärnu 2:0 (15:9, 15:13)

Võistkondade koosseisud:

Saaremaa Võrkpalliklubi:

Keith Pupart

Henri Treial

Helar Jalg

Alari Saar

Johan Vahter

Rauno Tamme

Bigbank Tartu:

Märt Tammearu

Siim Tammearu

Alex Saaremaa

Stefan Kaibald

Hergo Hansman

Mihkel Tanila