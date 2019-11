FOTOD | Tartu Bigbank lükkas Pärnu karikasarjas konkurentsist, Avo Keel sai veel kaks halba uudist

Esimese geimi lõpust saati usaldas Pärnu loots Avo Keel sidemängija kohal Martti Keele asemel Richard Voogelit. Mängupilt paraneski. Paraku vigastas mängu ebakindlalt alustanud Pärnu brasilllasest leegionär Ygor Duarte säärelihast ja ta tuli asendada noore Tony Tammiksaarega. "Esialgse prognoosi kohaselt võtab taastumine vähemalt 4-5 nädalat, peame mõtlema, mis teeme," kommenteeris Keel halba uudist number kaks.

Geimi lõpp oli ikkagi ülipõnev, Pärnu juhtis veel 28:27, ent kolm viimast punkti kuulusid külalistele: esmalt eksis vahetusest servima tulnud Martti Keel pallingul, seejärel sulustas Mihkel Tanila Andrei Gvozdevi rünnaku ja lõpuks lõi Kristaps Platacs palli rünnakul auti.

"Ma ei näinud täna meestest sellist seisundit, et selg oleks vastu seina. Teise geimi lõpus tegime kolm serviviga järjest ja jätsime paar kaitses kätte saadud palli maha löömata. Aga mina neid treenin, pean hakkama järele mõtlema..." kurtis Keel, kellel on tänavu käsil karjääri kõige keerulisem klubihooaeg. "Absoluutselt! Vahel tundub, et ükskõik, mis ma tänavu ka ei otsusta või ei tee, ikka on vale ja ei toimi."

Juba tähtsusetus kolmandas geimis anti mõlemalt poolt võimalus eelkõige vahetusmängijatele, Tartu võitis sellegi 25:17. STATISTIKA

Stockton tõi võitjatele kahe geimiga 15 ja hästi rünnanud Hurt 11 punkti, Pärnu resultatiivseimad olid 11 silma kogunud Taavet Leppik ja Kristaps Platacs. Tartu peatreener Andrei Ojamets sai lubada endale täna sellist väikest luksust, et jättis kaheks esimeseks geimiks pingile Märt Tammearu. "Kui ta mängis Eesti noortekoondise all EEVZA turniiri, siis sai tal õlg natuke ülekoormust. Teine asi oli, et vaja oli ka Stefan Kaibaldile mängutunnetus tagasi anda. Mis tegi head meelt, et ta ongi end uuesti leidnud. Ja nüüd läinud nädalavahetusel oli Märdil Rakveres A-klassi karikas, mille ta Pärnu võistkonnaga võitis, siis igal juhul oli vaja teda natuke hoida ja õnneks saigi õla kontrolli alla," selgitas Ojamets.