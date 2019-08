FOTOD | Šveits näitas Eesti võrkpallikoondisele, mille kallal tuleb veel tööd teha

Viiendas geimis suutis Eesti naiskond välja tulla 11:14 kaotusseisust, kuid 14:14 viigiseisul olid otsustavamad vastased. Treener Andrei Ojamets andis täna kõigile hoolealustele mänguaega, Kristiine Miilen kogus kolme geimiga 13 punkti, Liis Kullerkann 10, Kertu Laak 10, Eliise Hollas 9 ning Nette Peit ja Kristel Moor kumbki 8.

„Meil oli see üle pika aja esimene mäng, viimati mängisime 15. juunil,” rääkis Ojamets. „Šveits tuli otse Prantsusmaalt, seal tegid kolm mängu. Eesmärk oli täna kõikidele mingil määral mänguaega anda ja koormust jaotada, see ülesanne sai täidetud. Kindlasti näitas see mäng ka meie probleemseid kohti, mida me niigi teame. Eks ikka servi vastuvõtt. 38 protsenti pole kindlasti hea, seal on parandamisruumi. Oleks võinud ühe või teise sealt ära võtta, aga eesmärk oli, et kõik saaksid mängitud.”

Homme kell 17 kohtuvad Eesti ja Šveits uuesti Rakveres, seejärel lendavad meie naised Ukrainasse, kus lisaks võõrustajatele mängitakse Valgevenega.