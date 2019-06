FOTOD | Sinilõvid näitasid sisu: võrkpallikoondis tuli Horvaatia vastu trammi alt välja ja sai teise võidu järjest

"Olen lihtsalt õnnelik, et keegi ei saanud vigastada," lausus Cretu. "Esimeses geimis ei mõelnud ma võrkpallile, vaid et kui nende emotsioonid lähevad kõrgele, siis – sa ju tead, millised loomad nad on – tahavad nad end näidata ja siis ei kontrolli sa enam oma keha, pall läheb väga kiiresti vasakule-paremale, pallivahetused on pikad, nad üritavad veel ja veel ning see on risk, sest neil pole praegu veel õiget rütmi. Mõtlesin sedasi, mingit emotsiooni välja ei näidanud, lihtsalt pelgasin, et midagi võib juhtuda. Teises geimis nägin, et mõned väsisid, sest Horvaatia mängis hästi, panid meid kõvasti tööd tegema."

Eestil on nelja vooru järel kirjas kaks võitu, samas sisulist tähtsust sel pole, sest korraldajana on edasipääs finaalturniirile nagunii tagatud.



15:10. Ja Pulk, kes vahepeal viis aastat koondisse ei mahtunud, lõpetab mängu ründelöögiga. Eesti tuli välja 0:2 kaotusseisust ja võidab 3:2.

14:10. Maari vastuvõtt läheb pikaks ja Horvaatia vastab temporünnakuga.

14:9. Horvaatia rünnak.

14:8. Pulga blokk!

13:8. Pulga hanitus jääb maha.

12:8. Täht lööb kolmesesse blokki.

12:7. Sedlacek auti.

Keel servima.

11:7. Sestan eksib servil.

10:7. Pulk astub rünnates tagaliinijoonele.

10:6. Toobali sööt ei leia lööja kätt ja vastus tuleb kiirelt.

10:5. Kreegi poolkõva serv kukub segamatult vastaste poolele.

9:5. Pulk blokist auti.

8:5. Žukouski teeb ise.

8:4. No ise annavad, veel üks rünnakuviga.

7:4. Horvaatia rünnakuviga.

6:4. Kollo murrab kahese bloki.

5:4. Pulk eksib servil.

5:3. Pulga äss!

4:3. Täht! Hästi veab ja Toobal otsib teda.

3:3. Täht!

2:3. Kollo rünnak jääb pehmeks, päästab küll palli, kuid Pulk pole valmis edasi mängima.

2:2.

2:1. Horvaatia serviviga.

1:1. Tähe serviviga.

1:0. Andric auti.

25:21. Horvaatia serviviga ja saame viienda geimi. Seis viigis 2:2. Kas Eesti meeskond tuleb teist mängu järjest välja 0:2 seisust?

24:21. Horvaatia rünnak.

24:20. Tähe suurepärane serviseeria jätkub, Aganitsa rünnak.

23:20. Kollo rünnak. Aganits pidi Kollot natuke rahustama, sest too arvas, et kohtunik oleks pidanud pallivahetuse juba varem lõpetama.

22:20. 207sentimeetrise Aganitsa pikad käed jäävad rünnakule ette - blokk!

21:20. Sedlacek auti.

20:20. Horvaatia serviviga.

19:20. Keele serviviga.

19:19. Pulga rünnak.

18:19. Lõpuks! Tähe löök jääb maha. No kuidagi ei saadud vahepeal palli maha.

17:19. Pulk auti ja Eesti 17:13 eduseisul on vastased teinud 6:0 spurdi.

17:18. Ja Täht lajatab blokki ka kolmandat korda.

17:17. Ai! Täht püütakse blokiga kinni kaks korda järjest.

17:15. Kollo ei saa servi kätte ja Pulk ei suuda palli vahetusmängijate pingi tagant ära päästa, ehkki on lähedal.

17:14. Kreek servib võrku.

17:13. Horvaatia rünnakuviga.

16:13. Kreek pitsitab vastaseid ka serviga, pall meie poolele tagasi ei tule.

15:13. Kreek!

14:13. Dukic keskelt.

14:12. Kollo ühese bloki vastu ja pall on maas.

13:12. Sedlacek blokist auti. Osav vana, pole midagi öelda.

13:11. Raic pallib võrku.

12:11. Sedlaceki rünnak.

12:10. Kollo blokk!

11:10. Aganits keskelt.

10:10. Sedlaceki rünnak.

10:9. Horvaatia serviviga.

9:9.

8:8

8:7. Raici rünnak.

8:6. Kollo pallib auti.

8:5. Ja tuli ära - Toobali kuulus puravikublokk! Ka 40aastane mees võib olla blokilõvi.

7:5. Iluspunkt taas Toobali ja Kreegi esituses.

6:5. Kollo blokki.

6:4.

5:4. Maar kesib vastuvõtul.

5:3. Pulga serviviga.

5:2. Pulga servid on olnud täna ohtlikud, nüüd tuleb äss juurde.

4:2. Toobal tõstab võrgu puhtaks ja Täht saab tagaliinist lüües palli maha.

3:2. Kreek keskelt.

2:2.

2:1. Kollo nurgast.

1:1. Tähe serviviga.

1:0. Kollo rünnak.

Võimas geim Kreegilt - 7 punkti. Kokku on Tähel 13, Kreegil 11, Raadikul 8, Pulgal 6, Vennol 3, Aganitsal 3, Toobalil 2 ja Kollol 2.

25:13. Olemas! Sinilõvid ärkasid, kuid Horvaatia peal 2:1.

24:13. Kombinatsioon "vahelt". Toobal söödab, Aganits lööb.

23:13.

23:12. Super! Kreek pallib täpselt väljaku ristnurka.

22:12. Horvaatia rünnakuviga.

21:12. Aga Toobal annab kohe uuesti keskele ja Kreek lööb ära.

20:12. Moraalne võit Horvaatiale, lõpuks saadi Kreegile blokk ette.

20:11.

20:10. Pulga rünnak.

19:10. Kreegi blokk!

18:10. Dukic lööb auti.

17:10. Toobal ründab ise!

16:10. Pulga serviviga.

16:9. Kollo blokist auti.

15:9.

14:9. Sedlaceki rünnak.

14:8. Kreek!

Mõned juba lõppenud mängude tulemused. A-grupis lõi Türgi 3:0 Slovakkiat ja suure tõenäosusega on nad taganud koha finaalturniiril. C-grupis sai Tšehhi 3:1 jagu siiani vaid võite tunnistanud Valgevenest, punane latern Soome kuivalt alla Ukrainale. See viimane tulemus on mokkamööda Avo Keelele, sest tema juhendatava Läti miinimumülesanne on Kuldliigasse püsima jäämine. Välja peaks kukkuma kolme grupi peale kõige vähem võite ja punkte saanud sats.

13:8. Kreek!

12:8. Nüüd ei jää Pulga rünnakud maha, kuid õnneks Sedlacek eksib rünnakul.

11:8. Horvaatia rünnak.

11:7. Tähelt blokk.

10:7. Kollo tagakliinist võrku.

10:6. Täht ei saa hästi servi kätte ega suuda keerulist rünnakut edukalt lõpetada.

10:5.

9:3.

8:3. Raic.

8:2.

7:2.

7:1. Pulga äss!

6:1. Pulk!

Venno jäi täna lahjaks jah, rünnak 22%. 3 punkti, efektiivsus +1. Pulk on siiani tummisem olnud.

5:1. Pulk lajatab serviässa. Nii juba läheb.

4:1. Täht rammib palli maha ja laseb endast looma välja - emotsioonid!

3:1. Kreegi rünnak.

2:1. Aganitsa serviviga.

2:0. Kreegi rünnak.

1:0. Horvaatia serviviga.

Cretu teeb kaks vangerdust, Raadikut asendab Kristo Kollo ja Rikbergi Silver Maar. Pulk jääb, aga Keel mitte.

17:25. Täht blokki ja asi on hapu, horvaadid on ees 2:0 ja teevad juba õhtuks plaane, et kuhu tähistama minna. Tartus kohti jagub.

17:24. Keele sööt läheb väga kaugele, kuid Raadiku löögike jääb maha.

16:24. Pulga rünnak. Natuke läheb geimi lõpp ilusamaks.

15:24. Täht saab kirja ässa, tõsi, eelkõige oli see vastase praak.

14:24. Pulga rünnak.

13:24.

13:23.

Markkus Keel tuleb Toobali asemel, vist küll ainult servima.

13:22. Horvaatia serviviga.

12:22. Täht auti.

12:21. Pulga löök ebaõnnestub.

12:20. Pulk saab käe valgeks.

11:20. Pulk blokki.

11:19.

11:18. Kreegil blokk.

10:18. Kreek keskelt.

Ka platsile tulnud Hindrek Pulk pole suutnud seisu parandada.

9:18. Rikberg taas rehkendab valesti, lastes pallingul maha kukkuda.

9:17. Sedlacekilt tark pallipaitus ja maha see jääb.

9:16. Täht nurgast.

8:16. Aganitsa serv auti. Avageimis tegid mõlemad tiimid koguni 7 serviviga.

8:15.

7:15. Raic. Raic. Raic. Paganama Ivan Raic.

7:13. Täht! Loodetavasti tõmbas see pomm mehed käima.

6:13.

6:12. Aga ei midagi, Horvaatia rünnakul ei eksi.

6:11. Aganits keskelt.

5:11. Raadik.

4:11. Žukouski hanitab.

4:10.

3:10. Kuidagi ei saada Horvaatia rünnakuid pidurdatud. Avageimis oli Horvaatia rünnak 56%, meil 42%. Ehkki vastuvõtt oli Eestil parem.

3:9. Õhkkond Tartus muutub üha nutusemaks.

3:8. Raadik saab palli maha.

2:8. Venno blokki.

2:7. Sestan blokist auti ja ütleme nii, et Horvaatia on jõupositsioonil igas mõttes, nii seisu kui ka mängupildi.

2:6. Noh? Taas tegi Rikberg valearvestuse ja palling maandus tema taha.

2:5. Venno pallinguviga.

2:4. Kolmandat ässa ei tule, Raic eksib servil. Aga kahju on tehtud.

1:4. Rikbergi nurka tulistati serviäss. Ja kohe ka Raadikule. Tulistajaks Raic.

1:2.

1:1. Tähe nõrk löök jääb maha.

0:1. Raici rünnak.

27:29. Ai kurja! Aganits lööb võrku ja Horvaatia saab oma tahtmise. 1:0 neile.

27:28. Sestan rahulikult blokist auti.

27:27. Täht!

26:27. Kreek läks asja otsustama... aga eksis temagi servil.

26:26. Sedlacek eksib servil.

25:26. Raadik eksib servil.

25:25. Raic eksib servil.

24:25. Sedlacek lööb mõnuga üle Toobali bloki.

24:24. Raadiku rünnak, aga vist olid vastased ka võrgus.

23:24. Sedlaceki rünnak.

23:23. Venno ja Kreegi blokk peab!

22:23. Täht lööb jõuga palli punktiks.

21:23. Sestan lööb ilusasti blokist mööda.

21:22. Horvaatia rünnakul võrgus.

20:22: Sestan blokist auti.

20:21. Täht! Toobalilt väga kiire sööt nurka ja ühesest blokist saab Täht jagu.

19:21. Kreegi serv auti.

19:20. Just mõtlesin, et Tähte on vähe näha ja kasutatud... Palun väga - Tähe rünnak!

Mihaljil löödi nüüd sõrm liigesest välja või midagi, kohtunik peatas pallivahetuse ja andis uue palli.

18:20. Raici rünnak.

18:19. Vahetusest sekkunud Raic on teinud head tööd, nüüdki lööb palli maha.

18:18. Raadik pallib võrku.

18:17. Toobali-Kreegi koostöö toimib.

17:17. Raic viigistab.

17:16. Vennolt veel üks hea serv, kuid vastased on tasemel - võtavad vastu ja löövad maha.

17:15. Venno serviäss!

16:15. Raic auti.

15:15. Ivan Raic nurgast.

15:14. Esimene üles! Toobal tõstab kontrapalli kohe õhku ja Täht tulistab tagaliinist tulles selle jälle maha.

14:14. Imehea töö Rikbergilt - suutis palli päästes täpselt Raadikule ette anda ja Radza ei hellitanud.

13:14.

13:13.

13:12. Horvaatia rünnakuviga.

12:12. Venno löök ei jää maha, Sedlacek lööb ära,

12:11. Horvaatia rünnak,.

12:10. Paras litter nüüd Vennolt.

11:10. Kreegilt hea serv, kuid Sestan lööb üle bloki.

11:9. Sedlaceki pallinguviga.

10:9. Toobali tõste jääb Kreegile kole madalaks ja rünnakust ei saa asja.

10:8. Horvaatia rünnak.

10:7. Andric raiub servi võrku. Mis toimub?

9:7. Ka Venno ei suuda pallida 9x9 meetri sisse.

9:6. Veel üks serviviga Horvaatialt.

8:6. Kreegilt hea pidurdav blokk, kuid Tähe hirmus pauk lendab auti.

8:5. Aganitsa toks jääb maha.

7:5. Tähe serv läheb pikaks.

7:4. Žukouski serviviga.

6:4.

6:3. Philip Sestan eksib rünnakul, kuidagi liiga aupaklikult on Horvaatia alustanud.

5:3. Ivan Mihalj lööb servi auti.

4:3. Kreegi serviviga.

4:2. Tähe blokk!

3:2. Leo Andrici rünnak.

3:1. Raadikult serviäss - võrgutripsust. Tennises vabandatakse selle eest, võrkpallis mitte.

2:1. Venno saab käe valgeks, mängides üle kahese bloki.

1:1. Marko Sedlacek viigistab.

1:0. Horvaatia rünnakuviga.

Ja siit see algabki - Eesti võrkpallikoondise hooaja esimene mäng põhikoosseisus!

Eesti põhikoosseisus alustavad Kert Toobal, Oliver Venno, Robert Täht, Andrus Raadik, Ardo Kreek, Andri Aganits ja liberod Silver Maar ja Rait Rikberg.

Mehed on soojenduse lõpetanud ja hümne kuulama ja mängijaid tutvustama.

Renee Teppan täna särki selga ei tõmba, ta sai mõned päevad tagasi õlga valuvaigistava süsti. Koosseis pidi olema segu senistest mängijatest ja koondisega hiljuti liitunud põhitegijatest. Puudu on Timo Tammemaa, kellel lubati minna pulma.

Treener Andrei Ojamets keeldus intervjuust: "Mina ei oska midagi öelda, küsi teistelt."

Liis Kullerkann: "Esimeses geimis ei olnud me vaimselt valmis, kõik pallid tulid kuidagi üllatusena. Ja neljandas geimis vedas meid eelkõige servi vastuvõtt alt - käis pidev palli päästmine. Treener Andrei Ojamets oli mõistagi pettunud, ütles meile mängu järel, et tundub, nagu oleksime me pika laagri lõpuks väsinud. Et me pole nii kehvasti veel mänginud. Mina loodan, et me tuleme tugevamana tagasi."

Eesti võistkonna resultatiivseimad olid 13 punkti kogunud Nette Peit ja Liis Kullerkann, Kristiine Miilen tõi 11 silma, samas diagonaalründaja Kristel Moor jäi vaid 3 peale, sama palju tõi punkte ka Eliisa Peit. Kreeka poolel säras Anthi Vasilantonaki 20 ja Olga Strantzali 18 punktiga.

13:25. Kreeka võttis jõuga selle, mis neile kuulus - võidu numbritega 3:1.

12:23. Rünnakul on silmad pähe saanud ka Pajula ja Kiisk.

11:22.

10:20. Samuti platsile pääsenud noor temporündaja Mari Arak sai käe valgeks.

7:17. Platsil on on Miileni ja Peidi asemel toodud legendaarse Evely Pajula tütar Hanna ja Ingrid Kiisk. Ojamets tahab noorematele kogemust anda.

7:16. Mõnnakmäe saab samuti käed blokiseks. Aga sellest seisust päästaks siiski vaid pisike ime.

6:16.

5:13. Kullerkannult kaks punkti - rünnak ja blokk otsa.

3:13. Rong hakkab jaamast vaikselt välja sõitma... Moori asendab Šadeiko.

3:10. See geim meenutab kahjuks esimest - Kreekal õnnestub kõik, meil justkui mitte midagi.

3:8.

2:7. Millen rammib palli jõuga maha.

1:7. Bahmatšev asendab Mõnnakmäed.

1:6. Miilen ei saanud servi kätte.

0:4. Ka neljas geim algab Kreekale paremini. "Uuesti, uuesti!" karjub Mõnnakmäe kaaslastele.

25:21. Geim lõppeb veel ühe Kreeka serviveaga, Eesti vähendas kaotusseisu 1:2-le.

24:21.

24:20. Kreeka serviviga toob geimivõidu õige lähedale.

23:20. Mooril on kahene blokk ees. Aga ei hullu, küll see geim ära tuleb!

23:19.

22:17. Hea platsinägemine Mõnnakmäelt, kes lükkab palli kahe käega Kreeka katmata tsooni.

21:17.

20:16. Kullerkannult blokk! Tundub, et vähemalt tema ei nõustu nullig kaotama, see geim on ta olnud väga domineeriv.

19:16. Kreekalt vahepeal üks täpne rünnak ja siis rünnakuviga.

18:15. Miileni blokk ja Eesti kolmega ees.

16:15. Vahepeal oli üks vaieldav pall, kreeklanna hakkas nagu palli lööma, aga tõmbas käed eest, Eesti statistik Mihkel Sagar oli veendunud, et ta puudutas seda ja möirgas oma arvuti ees nagu metsaline :)

16:13. Miilen blokist auti.

15:12.

14:10. Peidilt veel üks tulemuslik rünnak. Kas seda edu suudetakse hoida?

13:10.

12:8. Kullerkannu minut - kaks blokki järjest! Nii hoida!

10:8. Braavo! Mõnnakmäelt kiire ja terav tõste nurka Kullerkannule ja pall on maas. Rohkem tahaks näha sidemängijalt sellist enesekindlust ja täpsust.

9:7. Täpset kätt näitavad rünnakul Miilen ja Kullerkann.

7:7. Eestlannade eksimuste järel seis taas tasa.

7:4. Miileni rünnakud viivad Eesti kolmega ette. Kahe geimi järel oli Nette Peidil arvel 11, Miilenil 4 ja Kullerkannul 3 punkti.

5:4. Ei, avageimi košmaar ei kordu, Eesti võitleb välja eduseisu.

1:4. Kolmas geim on alanud Kreeka dikteerimisel. Eesti on samas koosseisus nagu eelmiseski.

23:25. Evangelia Merteki rünnak paneb Eesti comebackile siiski punkti, Kreeka juhib 2:0.

23:24. Hea kaitsemäng ja Miilen lööb ära!

22:24. Veel üks! Peidi käed on praegu kuumad - kas tuleb ka kolmas?

21:24. Nette Peidilt võimas blokk.

20:23. Läheb ikka vist ära.

19:22. Ojamets teeb sidemängija vahetuse, Mõnnakmäe läheb ja Bahmatšev tuleb.

18:20.

17:19. Nette Peidi rünnakuviga ja Mõnnakmäelt kesine sööt ning Kreeka kahega ees.

17:17. Ilus temporünnak Eliisa Peidilt.

16:16. Moorile saadakse käed ette ja seis on viigis.

15:14.

14:13. Eesti võitleb! Kullekannu serviässad viivad juba ette. Eelnevalt tõi serviga punkti ka Miilen.

9:12. Moor lööb võrku, Nette Peit ei saa pallingut kätte ja Kreeka on eest ära lipsanud.

7:7. Eliisa Peidi blokk viigistab seisu, teine geim on juba vaadatav.

Avageimis oli Eesti rünnak kohutav - 18%! Nette Peit tõi 5 punkti, Miilen ühe ja see oligi kõik.

Teise geimi algus on võrdsem, seis viigis 3:3.

Eesti jätkab koosseisus Julija Mõnnakmäe, Kristel Moor, Nette Peit, Kristiine Miilen, Eliisa Peit, Liis Kullerkann ja libero Anu Ennok.

8:25. Ei, seda ei juhtu. Eesti lõpetas geimi vahetusmängijatega ja mäng oli väga ühepoolnud. Kreeka juhib 1:0.

8:23. Ehk jõuame vähemalt kahekohalise punktisummani.

Kaos jätkub, 7:19. Ojamets on platsile usaldanud ka Jade Šadeiko.

Avageimis Eesti Kreekale vastu ei saa, oleme taga 7:15.

Kõige imelikum on Euroopa alaliidu kommunikatsioon. Muudatusest on asjaosalised sisuliselt jäetud teavitamata. "Veel Portugalist tulles teadsin ma, et edasi saab alagrupist kaks paremat," lausus treener Andrei Ojamets. Statistik Mihkel Sagari sõnul jõudis nendeni küll mais mitteametlik info, et finaalturniiri ei toimu, kuid keegi ei täpsustanud, et nüüd saab grupist edasi vaid võitja. Räägiti play-off'ist. Mingit vastavat kirja pole selle kohta tulnud, rääkimata uudisest CEVi kodulehel. Üksnes turniiri võistlusjuhendis on see ära muudetud, kuid seda ju keegi niisama üle lugemas ei käi. Selline muutus oleks pidanud olema välja toodud puust ja punaselt. Selline otsus on ajuvaba ja kommunikatsioon kummaline ja kahetsusväärne.

Kui turniiri alguses räägiti, et toimub final-four, siis tegelikult mitte. Aga mitte see pole tähtis, vaid see, et kui algselt pidi kummastki grupist edasi saama kaks, siis tänaseks on seda otsust muudetud - gruppide võitjad peavad finaalseeria kodus-võõrsil mängides. Teised pühivad suu puhtaks, seega Eestil on Sloveeniat väga raske püüda ja sisuliselt on edasipääsu lootus juba enne tänast mängu kustunud.

Tervitused Tartust! Mäng Eesti ja Kreeka naiste vahel on alanud, Kreeka juhib avageimis 3:1, aga meil on teile halbu uudiseid.