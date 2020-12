FOTOD | Selver nokauteeris Saaremaa. Kas peatreeneri tool kõigub? "Ei kõigu."

Avamäng võideti Kuressaares 3:0 (23, 18, 21), täna vajati kodusaalis kaht geimi. Kodupubliku rõõmuks võeti need kiiresti ja kindlalt - 25:18 ja 25:20. Teises geimis õnnestus Saaremaal juhtida 10:5 ja 16:14, kuid tänavu servimisega hädas olnud Andrus Raadiku pallinguseeria najal läks Selver mööda ja enam tagasi ei vaadanud. Tuleb tõdeda, et Selveri peatreener Rainer Vassiljev on meeskonna hästi tööle saanud, viiest geimist vaid ühe suutis Saaremaa korralikult põnevaks ajada.

Sellega oli edasipääseja selge, mäng jätkus, kuid lõpptulemus polnud enam nii oluline, treenerid võtsid ka põhimehed välja. Saaremaa võitis kolmanda geimi 25:19, Selver aga neljanda 25:22 ja mängu 3:1. Taas heas hoos olnud Oliver Orav tõi 13 punkti (+10; 2 serviässa), Andrus Raadik lisas 11, Renee Teppan 7 ja Mihkel Varblane 6. Evandro de Souza oli Saaremaa resultatiivseim, tuues 15 punkti. STATISTIKA

Teises poolfinaalis kohtuvad laupäeval Tallinnas ja pühapäeval Tartus TalTech ja tiitlikaitsja Bigbank.

Huvitav on näha nüüd, kuidas Saaremaa klubi juhid reageerivad ja kas ajalugu kordub. Meenutame, et mullu lõppes Urmas Tali tee Saaremaa peatreenerina just karikasarjas, pärast finaalis Tartult saadud kaotust. Vallandamise ajal oli Saaremaa kaotanud vaid kaks kohtumist. Täna kaotas Saaremaa Selverile juba kolmandat korda järjest. Tõsi, Tali vallandamise sisulisemad põhjused ei peitunud tulemustes, vaid ei oldud rahul ka treeningute ülesehitusega. Siiani on saarlased Ioannis Kalmazidise treeningute ülesehituse ja kõige muuga igati rahul olnud, teda on igati kiidetud.

Täiendatud kell 20.50. Saaremaa VK tegevjuht Hannes Sepp kinnitas Delfile, et hoolimata karikasarjas eesmärkide täitmata jätmisest ei ole treenerivahetus päevakorras. Küsimusele, kes Kalmazidise tool lõi kõikuma, vastas ta konkreetselt: "Ei kõigu."

***

Samal ajal sai Pärnu võrkpalliklubi väga hea uudise. Nad juba teatasid, et ei pea detsembri alguses Türgis peetavatele euromängudele sõitmist mõistlikuks ja loobuvad. Kuna Ankara Ziraat Bankasi meeskonnas avastati mitmel mängijal koroonaviirus, siis on nüüd Euroopa võrkpalliliit Türki kavandatud "mulli" mängud edasi lükanud veebruari algusesse. "Mõistlik otsus. Me tahaksime mängida, loodetavasti on see veebruaris võimalik," kommenteeris uue võimaluse saanud Pärnu VK tegevjuht Reio Tilk. Pärnu on vastaste loobumiste tõttu jõudnud ilma platsil käimata juba veerandfinaali, vastaseks tuleb neile Ziraat Bankasi või Küprose klubi Nicosia Omonia.