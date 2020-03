FOTOD | Saaremaaga kohtuv Milano tippklubi jõudis Eestisse, üks mängija jäi palaviku tõttu koju

Teatavasti pidanuks toimuma esimene mäng juba eelmisel nädalal Milanos, kuid koroonaviiruse puhangu tõttu jäeti see ära. Nüüd on peetakse mõlemad matšid Saaremaa koduväljakul.

Itaallased lendasid täna Varssavi kaudu Tallinnasse ja meeskond jõudis suuremate vahejuhtumiteta kohale. Maha jäi vaid 201-sentimeetrine Prantsusmaa passiga Luka Bašič. Kindlasti on vastaste jaoks tegu löögiga, kuid põhimees pole Bašič Milanos sel hooajal olnud.

Võistkonna esindaja sõnul oli põhjuseks palavik ja kuna lennujaamades mõõdetakse koroonaviiruse tuvastamiseks reisijate temperatuuri, siis ei hakatud tõbist meest, kes ilmselt poleks mängida nagunii saanud, kaasa võtma. Lisaks kinnitas ta, et mängijaid on koroonaviiruse osas kontrollitud ja kõik testid on olnud negatiivsed.

Ka Serbia koondise kapten Nemanja Petric kinnitas, et keegi meeskonnast ega sellega seotud inimestest pole koroonaviirusesse nakatunud. „Ei, õnneks mitte. Loodetavasti see ka jääb nii,” lausus Petric Eesti Päevalehele ja Delfile. Tema sõnul on Milano suur linn ja Powervolley klubi kandis pole juhtumeid olnud.

Kui tõsine olukord Milanos on? „Mitte selline, nagu võib näha sotsiaalmeediast ja ajalehtedest,” kinnitas Petric, et reaalsus on palju rahulikum. „Kõik töötab ja on üsna tavapärane. Tähtis on pöörata tähelepanu väikestele asjadele, eelkõige hügieenile. Muidugi on neid juhtumeid, aga on öeldud, et see haigus pole tegelikult nii ohtlik. Loodetavasti on varsti parem.”