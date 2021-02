FOTOD | Saaremaa võttis Selveri üle magusa võidu

Võitjate resultatiivseim oli 16 punktiga (+10) Hindrek Pulk, 14 punkti (+12) lisas Keith Pupart ja 9 silma nii Rauno Tamme (+4) kui Carlos Lopes Wennder (+4). Saaremaa meeskonna vastuvõtt oli 59%, rünnakuid lahendati 46-protsendiliselt, blokiga teeniti 7 ja serviga 4 punkti (eksiti 13 pallingul), kirjutas Volley.ee.

Selveri meeskonna edukaim oli ainsana kahekohalise punktisummani jõudnud Renee Teppan, kelle arvele jäi 10 punkti (-5), 9 punkti (+3) lisas Mihkel Varblane ja 7 (+1) Andrus Raadik. Selveri vastuvõtt oli 51%, rünnak 44%, blokipunkte kogunes 1 ja servil löödi 2 ässa ning vigu tehti servil 17.

Vaheringis on Selveril jätkuvalt 7 punkti, Saaremaal 6. Liider on Tartu Bigbank, kes pole vaheringis ainsana kaotusevalu tundnud, punkte on neil koos 8. Pärast 28. veebruaril lõppevat Credit24 Meistriliiga põhiturniiri muutub aga ka vaheringi seis, sest Eesti võistkonnad saavad pärast põhiturniiri lõppu vahegruppi kaasa stardipunktid 5 p.-1 p. (põhiturniiri 1. asetus 5 punkti, 2. asetus 4 punkti, jne.).

Vaheringi lõplik paremusjärjestus (stardipunktid + mängudelt saadud punktid) paneb paika poolfinaalide paarid, 1. koht vs 4. koht ja 2. koht vs 3. koht. Vahegrupis viimaseks jäänud võistkond langeb edaspidistest võistlustest välja ja saavutab EMV raames viienda koha.

Saaremaa meeskond peab oma viimase vaheringi mängu pühapäeval, kui vastamisi minnakse võiduta TalTechiga. Lisaks kohtuvad pühapäeval Tartu Bigbank ja Pärnu.