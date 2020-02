FOTOD | Saaremaa võrkpallurid naudivad Hispaanias auga välja teenitud haruldast privileegi

Võrkpallurid nendivad: sellist luksust pole veel olnud. Klubi tegevjuht Hannes Sepp vaatas, et logistiliselt ei annaks mängujärgsel päeval kohe tagasi reisimine suurt midagi – viimase praami peale poleks kuidagi jõutud – ning langetas otsuse, et reedel ollakse Almerias ja tagasi sõidetakse laupäeval. Mängijad ei kurtnud üldse ja kiitsid täna sünnipäeva tähistavat Seppa: kuldne otsus!

Eurosarjas veerandfinaali jõudnud mängijatel on tänane päev täiesti vaba. Kes tahtis, võis minna koos fännidega Alhambra paleed uudistama. Kes ei olnud kahetunnisest bussisõidust huvitatud, nautis niisama rannas päikest ja vett. Sooja on Almerias 18 kraadi, Alborani merevesi oli veidi külmem. Sinna kastis end mõnuga ka klubi president Toivo Alt.

Toivo Alt leidis, et merevesi kannatab kenasti ujuda. Foto: Märt Roosna

Kuna hispaanlaste jaoks on ikkagi sügav talv, siis oli rand üsna tühi, peale eestlaste ühtegi ujujat näha ei olnud. Mõningast elevust ja spekulatsioone tekitas eestlaste seas veidi kaugemal olev vabameelne paarike, kes võrkpallurite hinnangul oli otsustanud otse avalikul rannal hoolitseda selle eest, et Hispaania rahvaarv ei langeks (praegu 46,66 miljonit). Säh sulle igavat liiva ja tühja välja... Romantilis-reproduktiivne sooritus toimus umbes veerand tundi, seejärel asjaosalised lahkusid.

Et võrkpalluri elust tänase päeva põhjal liiga mesist ja valet muljet ei jääks, siis olgu öeldud, et see on tõesti erandlik lugu. Teistel euromängudel on saarlastel tulnud hakata tagasi reisima juba järgmise päeva varahommikul, olles saanud magada 3-4-5 tundi. Kui tõepoolest sünnib Eesti-Soome-Läti ühisliiga, siis ootab saarlasi muuhulgas ees bussireis Rovaniemi (1100 km ja 17 tundi). Ei kõla just väga ahvatlevalt.