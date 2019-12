FOTOD | Saaremaa vedas Tartu TalTechi vastu karika poolfinaalis kindla võiduni

Kõik pandi paika esimeses geimis, mida väga isukalt alustanud TalTech dikteeris. Paraku ei suudetud 17:13, 18:15 ja 19:17 eduseise hoida ja Tartu võitis avageimi ning seejärel kindlalt ka mängu.

Kohtumise üheks suuremaks kangelaseks kerkis veidi üllatuslikult Bigbanki 18-aastane temporündaja Alex Saaremaa, kes tõi kaalukeeleks osutunud avageimis 7 punkti (rünnak 4st 4, 3 blokki), lõpuks jäi tema arvele 12 silma. Tartu resultatiivseim oli diagonaalründaja Curtis Stockton, tema kontosse kogunes lõpuks 16 punkti.

"Esimene geim oli otsustav. TTÜ alustas väga hästi, nagu tavaliselt alustabki, aga suutsime ära kannatada ja nad natuke murdusid," arvas Bigbanki kapten Kert Toobal, kes seekord toitis üsna palju temporündajaid. "Mihkel Tanilat meil praegu pole, Alex on saanud mängida. Meeskond teab ise ka, et vahepeal on temaga natuke liiga palju lihtvigu ja lollusi... aga samas sellist blokimängu, nagu ta täna näitas, pole ma veel näinud - blokkis hästi ja korrektselt, see peakski tema eelis olema ja võiks ajapikku kinnistuda."

Janis Sirelpuu tunnistas, et avageim jättis kohtumisele jälje ja geimi lõpus tulnuks rünnakul olla julgem.



Korduskohtumine peetakse teisipäeval Tartus. Karikasarja finaal peetakse 29. detsembril Saku suurhallis, esimesena kindlustas endale finaalikoha Saaremaa.