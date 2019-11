FOTOD | Saaremaa astus sammu finaali poole, noor sidemängija tegi harvanähtava tembu

Võõrustajad võitsid avageimid 25:23 ja 25:21, kolmas kuulus külalistele 25:22, ent neljandas olid taas paremad saarlased 25:20.

Saaremaa juhendaja Urmas Tali mängitas seekord brasiillase Daniel Macieli asemel diagonaalründaja positsioonil Markus Uuskarit, kes sai hästi hakkama ja kerkis 17 punktiga (efektiivsus +13; rünnak 56%) oma võistkonna resultatiivseimaks. Saaremaa üldiseks liidriks oli aga meeskonnaga hiljuti liitunud kogenud Keith Pupart, kes oli ootuspäraselt kindel tagaliinis, aga säras ka võrgu all. Kokku kanti tema arvele 15 punkti (+11; 50%).

Selveri resultatiivseim oli Tšehhi diagonaalründaja Matej Šmidl, kuid tema toodud 30 silma (+14; 48%; 4 blokki) Tallinna võistkonda kaotusest ei päästnud. Huvitav oli näha, et Selveri resultatiivseimate mängijate hulka kerkis ka vahetusest sekkunud 19-aastane Poolast pärit sidemängija Damian Czetowicz. Väga resultatiivselt mänginud Czetowicz noppis 6 punkti rünnakul (7 rünnakust), 2 lisas bloki ja 1 serviga. Väga harva saab näha sellist imeasja, et sidemängija on võistkonna suurimate skoorijate hulgas, täna oli temast lisaks Šmidlile resultatiivsem vaid 18 punkti (+12; 57%) toonud Karli Allik. Samas Oliver Orav, võistkonna üks liidreid, piirdus vaid 5 punktiga (-2; 17%).

Korduskohtumine peetakse kolmapäeval Audentese spordihallis. Teise finalisti selgitavad Tartu Bigbank ja TalTech.