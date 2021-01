FOTOD | Saaremaa alustas uut aastat võiduga ja kindlustas liidrikohta

Peatreener Ioannis Kalmazidis lootis pärast meeskonna jaoks keeruliselt kulgenud detsembrit taas võitude teele pöörata ning sellega saadi üsna ladusalt hakkama nagu geimide skoorist näha. Saaremaal ei teinud täna kaasa Hindrek Pulk ja Alexander Tusch, kirjutas Volley.ee.

Keith Pupart tõi Saaremaale 12 punkti (+8), punkt vähem jäi nii Carlos Wennder Lopese (+8) kui kolme ässaga säranud Markus Uuskari (+6) arvele. Saaremaa vastuvõtt oli 55%, rünnakuid lahendati 56-protsendiliselt, blokipunkte saadi 7 ja servil löödi 10 ässa ning eksiti 13 pallingul.

Leedu klubi poolel kogus enim punkte Daumantas Katinas, kes tõi 8 silma (-2). Amberi meeskonna vastuvõtt oli 28%, rünnak 42%, blokist saadi 5 ja serviga 1 punkt (vigu tehti 11).

Saaremaal on nüüd liidrina 32 punkti, Tartu Bigbankil on teisena 26 punkti ja homme väljakule tuleval Tallinna Selveril viiendana 22 punkti. Kolmandal-neljandal kohal on läti klubid Jekabpils ja RTU vastavalt 24 ja 23 punktiga.