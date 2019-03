FOTOD | Rakvere töömehed proffide vastu ei saanud, Tartu Bigbank astus sammu finaali poole

Rakvere jaoks oli juba veerandfinaalis Tallinna Selveri alistamine suureks kordaminekuks. Kas nad suudavad teha täna imet ja seljatada ka hea hoo leidnud tartlased? Tegu on paraja Taaveti ja Koljati heitlusega, sest Rakvere meeskond koosneb peaasjalikult amatööridest, kes käivad tööl, Tartu poolel on selliseid mängijaid mõni üksik. Lisaks on Bigbanki eelarve (hooajaeelsel pressikonverentsil öeldi, et 256 000) eurot Rakvere omast kordades suurem, seega on ka nende mängijatevalik hoopis teine. "Kui teil meeldib eelarveid võrrelda, siis võiks kirjutada ka sellest, et Saaremaa eelarve on teistest kaks-kolm korda suurem. Nende eelarve on üle 400 000 euro, meil on kaks korda väiksem," märkis Bigbanki treener Andrei Ojamets.

Kui Rakveres pole ainsatki leegionäri, siis Bigbanki ridades on neid kolm - austraallasest nurgaründaja Samuel Walker, soomlasest nurgaründaja Jan Helenius ja ukrainlasest sidemängija Dmitro Šlomin. Näiteks mullu tõstis Bigbankis kaaslastele veel palle ette Ronald Järv, kuid temaga ei oldud piisavalt rahul, talle pakuti käesolevaks hooajaks Tartus teise sidemängija rolli ja mees otsustas hoopis Rakvere särgi selga tõmmata.

Poolfinaalseeria mängitakse kolme võiduni, teises paaris lähevad vastamisi Pärnu ja Saaremaa, esimene mäng toimub homme kell 17 Pärnus.