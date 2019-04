FOTOD | Rahvusvahelise istevõrkpalli turniiri võit läks põhjanaabritele

27. aprillil toimus 32. korda rahvusvaheline istevõrkpalli turniir, kus osales kokku kaheksa võistkonda Eestist, Lätist ja Soomest. Võistkonnad jagati kahte alagruppi ning finaali mängisid ennast eelmise aasta võitja KSI Kotka ning uustulnuk HoTa. Tiitlikaitsja pidi seekord uustulnukale alla vanduma ning HoTa võitis finaali seisuga 2:0. Eestit esindasid Parasport Tallinn ja EKV/Invictus, kes saavutasid vastavalt kuuenda ja kaheksanda koha.

Turniiri peakorraldaja ja istevõrkpalli eestvedaja Ivar Liiv sõnas turniiri järgselt: “Üsna alguses oli näha, et võitja selgub järgmiste meeskondade hulgast - eelmise aasta turniiri võitja KSI Kotka, 2017. aasta võitja JoLePa ja uue osaleja Hongiston Tarmo, kõik eelnevad Soomest. Lisaks Läti koondis ja Parasport Tallinn. Esimesena ebaõnnestus meie Parasport, kes poolfinaalidesse ei pääsenud ja nii oli selge, et turniiri võit läheb Lätti või Soome. Poolfinaalis pudenes ka Läti, kes võitis hilisemas mängus JoLepa vastu 3. koha. Finaalmäng oli tasavägine ja kõrgetasemeline - oma esimese võidu Tallinnas võttis Hongiston Tarmo, teisele kohale jäi turniiri mitmekordne võitja KSI Kotka.”

Seotud lood: Võrkpalliliit alustas rahvusvahelist projekti istevõrkpalli arendamiseks

Liiv tõdes, et kahju on sellest, et Eesti võistkondade esinemine kodusel turniiril ebaõnnestus. Parasport oleks kindlasti võinud jõuda auhinnalisele kohale. Invictuse võistkonnal napib veel kogemustest, et kõrgematele kohtadele mängida, kuid nad liiguvad õiges suunas ning nende edu on veel tulemas.

Turniiri lõplik järjestus:

1. Hongiston Tarmo (HoTa)

2. KSI Kotka

3. Team Latvia

4. JoLePa 2

5. JoLePa 1

6. Parasport Tallinn

7. Helsinkin Istis

8. EKV/Invictus