FOTOD | Pärnu kukutas poolfinaalseerias tiitlikaitsja Saaremaa konkurentsist

Poolfinaaliseeria kaks esimest kohtumist kaotanud saarlased olid enne tänast kohtumist raskes seisus - ellujäämiseks oli vaja võitu. Esimene geim võidetigi 25:22, kuid seejärel võttis Pärnu oma. Teine geim võideti napilt 26:24. Seejärel läks Pärnu oma teed, loovutades viimases kahes geimis vastavalt 21 ja 15 punkti.

Eelmises kohtumises koguni 46 punkti toonud Pärnu diagonaalründaja Chizoba Neves Atu läks täna geim-geimilt üha paremasse hoogu ja tõi lõpuks 17 punkti (+5), 15 punkti kanti nii Toms Švansi (+12) kui Atvars Ozolinsi (+13) arvele, Taavet Leppik lisas 12 silma (+0). Pärnu vastuvõtt oli 65%, rünnakuid realiseeriti 41-protsendiliselt, blokipunkte kognes 17 (8 blokki sai kirja Švans) ja servil löödi 5 ässa ja eksiti 11 pallingul.

Saaremaa edukaimaks tõusis 14 punktiga (+6) Rauno Tamme, Mihkel Tanila ja Eddie Rivera lisasid mõlemad 12 punkti (efektiivsus vastavalt +6 ja +7). Saaremaa vastuvõtt oli 58%, rünnak 39%, blokipunkte saadi 9 ja servipunkte 1 (eksiti 14 servil).

Pärnu peatreener Avo Keel tunnistas, et 3:0 seeriavõit tuli tallegi üllatusena. "Kihlveokontorites oleks ilmselt sellisele pakkumisele kõige suurem koefitsient olnud," sõnas ta mängujärgses intervjuus. "Esimesed kaks geimi mängisime tegelikult sisuliselt ilma diagonaalita, kolmandas geimis saime diagonaali ka juurde. Eks see on psühholoogia taga, vahepeal õnnestub tal enese mobiliseerimine paremini, vahepeal mitte. Andekas tüüp on, 21-aastane ja alles viis aastat võrkpalli mänginud," kiitis Keel Chizoba Neves Atu esitust seerias.

Möödunud hooajal kõik kolm tiitlit võitnud Saaremaa saagiks jäi tänavu karikavõistluste esikoht.

Teises poolfinaalseerias on Tartu juhtimas mängudega 2:1 Rakvere vastu. Neljas kohtumine peetakse 27. märtsil Rakveres.