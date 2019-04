FOTOD | Pärnu asus brasiillase supermängu toel finaalseeriat Tartu vastu juhtima

Pärnu eest tegi supermängu brasiillane Chizoba Neves Atu, kes tõi Avo Keele juhendatavale meeskonnale 34 punkti (30 rünnakust, 3 servilt, 1 blokist). Atvars Ozolins toetas teda 15 ja Taavet Leppik 11 punktiga. Tartul kogusid 11 punkti Hindrek Pulk ja austraallane Samuel Joseph Walker.

Võrkpallifinaal

Märt Roosna: 20:25. Tammearu auti ja mäng on läbi. Pärnu võtab veenva 3:1 võidu. Tartu jäi hätta nii servi vastuvõtul kui ka rünnakul, mõtteainet Andrei Ojametsal jagub.

Märt Roosna: 20:24. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 20:23. Naabri rünnak.

Märt Roosna: 19:23. Paraku Kaibaldi hea serviseeria lõppes nüüd eksimusega.

Märt Roosna: 19:22. Chizoba auti! Kas läheb veel mänguks?

Märt Roosna: 18:22. Jälle hea serv Kaibaldilt, Ozolins auti.

Märt Roosna: 17:22. Kaibaldilt äss! Veel pole kõik kadunud.

Märt Roosna: 16:22. Ozolins eksib lihtsalt pallil, lüües auti.

Märt Roosna: 15:22. Ozolinsi rünnak.

Märt Roosna: 15:21. Šlominilt äss, ohvriks Maar ja temalgi on vastuvõtuvigu kogunenud vist neli.

Märt Roosna: 14:21. Tammearu rünnak.

Märt Roosna: 13:21. Hea tõste Keelelt, pall on maas. Kes lõi? Chizoba, kes muu.

Märt Roosna: 13:20. Hea serv Kivisillalt, Kaibald lööb blokist auti.

Märt Roosna: 12:20. Kaibald nurgast.

Märt Roosna: 11:20. Kaibald võrku. Ojamets võib vist juba valge rätiku ringi visata.

Märt Roosna: 11:19. Walkeri rünnak.

Märt Roosna: 10:19.

Märt Roosna: 10:18. Tammearu rünnak.

Märt Roosna: 9:18. Chizoba.

Märt Roosna: 9:17. Ozolinsi serviviga.

Märt Roosna: 8:17. Leppiku blokk Tammearule.

Märt Roosna: 8:16. Ozolinsilt taas hea serv ja Chizoba lööb palli maha.

Märt Roosna: Tartu on täna olnud hädas nii servi vastuvõtu kui ka rünnakuga.

Märt Roosna: 8:15. Leppiku rünnak.

Märt Roosna: 8:14. Keel kontrollib platsil mängu hästi, leiab tagaliinist Leppiku ja pall on maas.

Märt Roosna: 8:13. Keele serviviga.

Märt Roosna: 7:13. Jah, jälle Chizoba.

Märt Roosna: 7:12. Chizoba lööb palle maha nagu ise tahab.

Märt Roosna: 7:11. Tartu blokk võrgus.

Märt Roosna: 7:10. Pulk Nassari blokki.

Märt Roosna: 7:9.

Märt Roosna: 6:9. Ozolins.

Märt Roosna: Chizobal oli juba kolme geimiga kirjas 24 punkti, Ozolinsil 12, Bigbanki resultatiivseim on Walker 9ga.

Märt Roosna: 6:8. Ozolins paneb blokiga Pulga kinni, Tartu on tõsistes raskustes.

Märt Roosna: 6:7. Pulk blokist auti.

Märt Roosna: 5:7. Leppiku rünnak.

Märt Roosna: 5:6. Walkeri rünnak.

Märt Roosna: 4:6. Pulga serviviga.

Märt Roosna: 4:5. Leppik auti.

Märt Roosna: 3:5. Kivisilla rünnak.

Märt Roosna: 2:5. Chizoba. Kes muu.

Märt Roosna: 2:4. Pulk.

Märt Roosna: 1:4. Chizoba blokk. Pärnu meeskond on kuidagi hullult enesekindel ja võitluslik.

Märt Roosna: 1:3. Chizoba rünnak, superkaitsetöö Ozolinsilt.

Märt Roosna: 1:2. Nassari blokk Soole. Võrust pärit vanameister on täna kõva, pole midagi öelda.

Märt Roosna: 1:1. Chizoba ei jää võlgu.

Märt Roosna: 1:0. Pulga rünnak.

Märt Roosna: 15:25. Pärnu tegi Bigbankiga selles geimis, mis ise tahtis. Nüüd juhivad nad 2:1.

Märt Roosna: 15:24. Tammearu rünnak.

Märt Roosna: 14:24. Kivisilla serviviga.

Märt Roosna: 14:23.

Märt Roosna: 13:22. Kivisild näitab, et temagi oskab hanitada.

Märt Roosna: 12:22. Nassari blokk Walkeri vastu.

Märt Roosna: 12:22. Nassari blokk Walkeri vastu.

Märt Roosna: 12:21. Nassari meistriklass! Üliõrnast puudutusest piisas, et pall jääks maha.

Märt Roosna: 12:20. Eduseisus lähevad pärnakad servil hirmsalt tulistama, aga pingutavad üle. Keele viga.

Märt Roosna: 11:20. Nassar kergelt.

Märt Roosna: 11:19. Heleniuse rünnak.

Märt Roosna: 10:19. Chizoba kõva ründelöök niidab Rikbergi põrandale.

Märt Roosna: 10:18. Leppiku serviviga.

Märt Roosna: 9:18. Bigbanki blokk võrgus.

Märt Roosna: 9:17. Chizoba serviviga.

Märt Roosna: 8:17. Kivisild astub servides joonele. Spordikooli viga, ütles selle kohta omal ajal Viljar Loor.

Märt Roosna: 8:16. Kivisilla rünnak.

Märt Roosna: 7:16. Walker blokki.

Märt Roosna: 7:15. Keel tõstab alt Švansile temposse ja pall on maas. Ilus!

Märt Roosna: 7:14. Mis toimub? Rikberg ei saa jälle servi kätte. Viies äss tema vastu, seekord Nassari serv.

Märt Roosna: 7:13. Leppiku rünnak.

Märt Roosna: 7:12. Heleniuse rünnak.

Märt Roosna: 6:12. Chizoba rünnak blokist auti.

Märt Roosna: 6:11. Tammearu! See kutt on hästi alustanud.

Märt Roosna: 5:11: Tammearu mängib bloki peaga üle.

Märt Roosna: 4:11. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: Kaibaldit on asendanud Helenius.

Märt Roosna: 4:10. Chizoba.

Märt Roosna: 4:9. Soo temporünnak. Oskab küll!

Märt Roosna: 3:9. Kaibald auti. Platsile on saanud ka Soo Naabri asemel.

Märt Roosna: Vanameistrit Rikbergi on serviga kiusatud ja Eesti koondise põhimehe vastu on löödud juba neli serviässa.

Märt Roosna: 3:8. Walkerilt äss ja seejärel serviviga.

Märt Roosna: 2:7. Tammearu Märt asendab Pulka ja saab kohe käe valgeks.

Märt Roosna: 1:7. Leppiku serviäss! Ohvriks Rikberg, kelle vastu on löödud juba neli ässa.

Märt Roosna: 1:6. Ozolinsi rünnak.

Märt Roosna: 1:5. Ei jää maha ka Pulga löök, aga Keel üritab ise hanitada ja eksib.

Märt Roosna: 0:5. No Tartu ei saa palli maha! Ozolinsi rünnak.

Märt Roosna: 0:4. Švansi blokk.

Märt Roosna: 0:3. Leppiku servi järel Pärnu ees.

Märt Roosna: 25:19. Walkeri rünnak lõpetab geimi, seis viigis 1:1. Bigbank sai alguses paremini minema, Stefan Kaibaldi servide toel tehti geimi alguses väike vahe sisse ja seda suudeti hoida.

Märt Roosna: 24:19. Veel korra Kivisild.

Märt Roosna: 23:19. Kivisild keskelt.

Märt Roosna: 22:19. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 22:18. Keel läheb servil panema, aga paneb auti.

Märt Roosna: 21:18. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 21:17. Walker tagaliinist.

Märt Roosna: 20:17. Walkeri serviviga.

Märt Roosna: Tartul on hea võimalus mänguseis viigistada.

Märt Roosna: 20:16. Ozolins ei taba hästi palli ja see maandub audis.

Märt Roosna: 19:16. Leppik servib selgelt auti.

Märt Roosna: 18:16. Švans keskelt.

Märt Roosna: 18:15. Walkeri rünnak hoiab vahet.

Märt Roosna: 17:15. Walker auti. Taas tahaks kiita kaitsetöö eest Maari.

Märt Roosna: 17:14. Kivisilla serviviga.

Märt Roosna: 17:13. Leppik blokki. Kui servi vastuvõtul on ta olnud kindel, siis rünnakul mitte.

Märt Roosna: 16:13. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 16:12. Šlomini ühene blokk Leppikule.

Märt Roosna: 15:12. Maar on kaitses hea ja Chizoba lööb ära. Pärnu võitleb.

Märt Roosna: 15:11. Pulk nurgast.

Märt Roosna: 14:11. Keel usaldab Chizoba kõrval palju ka Ozolinsi ja lätlane lööb ära.

Märt Roosna: 14:10. Švansi serviviga.

Märt Roosna: 13:10. Ozolins nurgast.

Märt Roosna: 13:9. Kaibaldi rünnak.

Märt Roosna: 12:9. Chizoba kolmesesse blokki.

Märt Roosna: 11:9. Švansi rünnak.

Märt Roosna: 11:8. Leppik hanitab.

Märt Roosna: 11:7. Chizoba auti.

Märt Roosna: 10:7. Chizoba saab jagu Bigbanki kahesest blokist.

Märt Roosna: 10:6. Pulk.

Märt Roosna: 9:6. Ozolinsi rünnak tagaliinist. Aga Kaibaldi servid tegid vahe sisse.

Märt Roosna: 9:5. Kaibaldilt äss! Hea seeria hiidlaselt.

Märt Roosna: 8:5. Ozolins on vastuvõtul raskustes, Leppik lööb auti.

Märt Roosna: 7:5. Kaibald blokeerib Chizoba hädalöögi.

Märt Roosna: 6:5. Ozolinsi rünnak.

Märt Roosna: 6:4. Pulk blokist auti. Avageimis kaotas ta miniduelli Chizobale, nüüd oleks aega domineerima hakata.

Märt Roosna: 5:4. Naabri serv võrku.

Märt Roosna: 5:3. Keele ja Nassari rünnakuaktsioon nurjub.

Märt Roosna: 4:3. Pärnu serviviga.

Märt Roosna: 3:3. Ei tea, kas Keel on Chizobale kama söötnud või mis, igatahes mees on hullus hoos. Veel üks punkt.

Märt Roosna: 3:2. Chizoba jätkab purustustööd.

Märt Roosna: 3:1. Maar on hädas Walkeri serviga, Keel ei suuda olukorda päästa.

Märt Roosna: 2:1.

Märt Roosna: 1:1. Švansi rünnak.

Märt Roosna: 1:0. Pulk tõstab, Šlomin lööb. töötab ka nii.

Märt Roosna: Chizoba on toonud juba 11 punkti, Ozlins on 6 peal, Bigbanki resultatiivseim on Pulg 4ga.

Märt Roosna: 25:27. Chizoba täpne palling kukub segamatult Tartu poolele maha, Pärnu juhib 1:0.

Märt Roosna: 25:26. Walker auti.

Märt Roosna: 25:25. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 25:24. Servima vahetatud Lilles eksib.

Märt Roosna: 24:24. Nassar lööb võrku, aga pall, va kurinahk, rullib üle vastase poolele.

Märt Roosna: 24:23. Hea serv Kaibaldilt, Ozolins lööb auti.

Märt Roosna: 23:23. Pulga löök lõpetab pika pallivahetuse.

Märt Roosna: 22:23. Pulga serviviga.

Märt Roosna: 22:22. Juba üheksa punkti toonud Chizoba ründab nüüd auti ja seis viigis.

Märt Roosna: 21:22. Pulk lajatab vajalikul hetkel ässa!

Märt Roosna: 20:22.

Märt Roosna: 19:21. Ozolins auti. Pärnu vaidleb, viidatakse ilmselt blokipuutele.

Märt Roosna: 19:22. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 18:21. Nassari blokk Naabrile! See võib selles geimis olla päris otsustav hetk. Kuidagi pole 211-sentimeetrine Naaber end veel üldse käima saanud, neljast löögist pole ükski maha jäänud.

Märt Roosna: 18:20. Ozolinsi rünnak.

Märt Roosna: 18:19. Leppik vastab samaga.

Märt Roosna: 17:19. Šlomini serviviga.

Märt Roosna: 17:18. Walkeri rünnak.

Märt Roosna: Tartu timeout.

Märt Roosna: 16:18. Chizoba lööb lühikese servi ja Rikberg ei saa seda kätte. Pärnu esmakordselt kahega peal.

Märt Roosna: 16:17. Chizoba lajatab serviässa!

Märt Roosna: 16:16. Pärnu blokk võtab Pulga löögi kinni.

Märt Roosna: 16:15. Leppik auti.

Märt Roosna: 15:15. Leppik blokist auti. See oli vist esimene tõste talle.

Märt Roosna: 15:14. Nassari löök ei jää maha, seejärel Pärnu blokk võrgus.

Märt Roosna: 14:14. Kivisilla rünnak.

Märt Roosna: 13:14. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 13:13.

Märt Roosna: 13:12. Pulk.

Märt Roosna: 12:12. Keele serv poolde võrku.

Märt Roosna: 11:12. Kaibaldi löök ei jää maha, Chizoba oma jääb.

Märt Roosna: 11:11. Ozolinsi rünnak.

Märt Roosna: 11:10. Švansi serv läheb pikaks. Väga võrdselt minnakse siiani.

Märt Roosna: 10:10. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 10:9. Kaibaldi rünnak.

Märt Roosna: 9:9. Keelelt ja Švansilt ilus temporünnak.

Märt Roosna: 9:8. Walkeri hanitus.

Märt Roosna: 8:8. Ozolins tagaliinist. Avo Keel ütles juba enne finaalseeriat, et ei teagi, kas algkooseisus on Kovaljov või Ozolins. Lätlane näitas end poolfinaalseerias saarlaste vastu heast küljest ja nüüd on ka finaalis platsil.

Märt Roosna: 8:7. Kivisild keskelt.

Märt Roosna: 7:7. Kaibaldi serviviga.

Märt Roosna: 7:6. Šlomin päästab osavalt Rikbergi veidi pika vastuvõtu ja hanitab palli maha.

Märt Roosna: 6:6. Ozolinsi rünnak.

Märt Roosna: 6:5. Lõpuks õnnestub Bigbanki temporünnak, punkti toob Kivisild.

Märt Roosna: 5:5. Ozolinsi rünnak.

Märt Roosna: 5:4. Kaibald nurgast.

Märt Roosna: 4:4. Naabri kolm rünnakut pole maha jäänud, Chizoba kasutas taas kontrapalli.

Märt Roosna: 4:3. Pulga rünnak. Diagonaalide duell on alanud!

Märt Roosna: 3:3. Naabri löök ei jää maha, Chizoba karistab kohe ära.

Märt Roosna: 3:2. Nüüd ei eksi - Chizobal käsi valge.

Märt Roosna: 3:1. Keel otsib Chizobat, tõste veidi pikk ja brasiillane eksib taas.

Märt Roosna: 2:1. Chizoba auti.

Märt Roosna: 1:1. Kivisild eksib servil.

Märt Roosna: 1:0. Walkeri blokk viib Tartu ette.

Märt Roosna: Tartu koossseis on selline, nagu me ennustasime.

Märt Roosna: Pärnu algkoosseisus on siiski Kovaljovi asemel Atvars Ozolins ning Ennemuisti asemel Tamar Nassar.

Märt Roosna: Hümn lauldud, läheb mänguks! Kas Tartu kasutab koduväljaeelise ära?

Märt Roosna: https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/parnu-ja-tartu-mangijad-toekomisjoni-kullipilgu-ees-kellel-on-kaes-kovemad-trumpkaardid-keelel-voi-ojametsal?id=85861081

Märt Roosna: Eeldatavad algkoosseisud. Tartu: Dmitro Šlomin, Hindrek Pulk, Samuel Walker, Stefan Kaibald, Meelis Kivisild, Mart Naaber ja libero Rait Rikberg. Pärnu: Martti Keel, Chizoba, Taavet Leppik, Ilja Kovaljov, Toms Švans, Siim Ennemuist ja libero Silver Maar.