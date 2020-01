FOTOD | Kas treenerivahetuse viljad? Saaremaa võttis Tartult ülikindla revanši ja tegi suure sammu põhiturniiri võidu poole

Kuressaares toimunud mängus oli selgelt näha, et võõrustajate motivatsioon on laes. Mõistagi taheti võtta revanš karikasarja finaalis saadud 2:3 kaotuse eest. Tulemus oli ausalt öeldes üllatav: mäng kestis tund ja 15 minutit, põnevaks ei läinud kordagi, geimides anti Bigbankile kõigest 11, 19 ja 12 punkti.

Pärast treenerivahetust on Saaremaa tõusnud heasse hoogu. Kui avamäng Ioannis Kalmazidise käe all kaotati Selverile 1:3, siis edasi pole Jelgavale, Riiale, TalTechile ja Tartule kaotatud geimigi. Mänge Tartuga ei saa siiski üks ühele võrrelda, kuna karikafinaalis ei teinud Saaremaa ridades kaasa austraallane Beau Graham. Seega Urmas Talil oli üks käik vähem kasutada. Siiski tuleb tunnistada, et saarlased tegutsesid täna väga kindlalt, jättes tartlastest üsna haleda mulje. See on hea märk enne jaanuari lõpus toimuvat eurosarja kohtumist Almeria Unicajaga.

Daniel Maciel tõi võitjatele 12 punkti (+8), Keith Pupart 11 (+8), Javier Jimenez 11 (+8), Henri Treial 9 (+8; 5 blokki) ja Beau Graham 7 (+6). Bigbanki resultatiivseim oli 9 punkti (+5) kogunud Märt Tammearu, kasutegur oli positiivne ka Kevin Sool, ülejäänud mängijad olid selles arvestuses miinuses.

Saaremaa jätkab 15 võidu ja 2 kaotusega ning tegi suure sammu põhiturniiri võidu ehk final-fouri korraldamise poole. Saaremaa tõusis 42 punktiga tabelis liidriks, Tartu jääb maha 2 punktiga. Põhiturniiri lõpuni jääb pidada seitse vooru.

Pärnu võitis täna kodusaalis Jekabpilsi 3:2 (25:20, 25:27, 23:25, 25:14, 15:13). Võitjate kangelane oli 22 punkti kogunud Taavet Leppik (+15; 5 blokki; 3 ässa) ja 17 silma kokku saanud (+13; 6 blokki; 3 ässa; rünnak 62%) brasiillane Eder Levi Kock.