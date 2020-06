FOTOD | Kas Eesti võrkpallikoondis tuleb meistriks või tehakse Tähe ja Venno seljad liivaseks? Saaremaa ja Pärnu langesid varakult

TalTech oli veerandfinaalis jagu saanud Saaremaast 2:1 (15, -11, 13). Tartu Bigbank oli veerandfinaalis 2:0 (8, 19) parem Pärnust. Need võistkonnad võidurõõmu tunda ei saanudki.

Alagrupimängud näitasid, et harjumatu formaat on väga ettearvamatu ja kõigil on võiduvõimalus. Kuuest mängust koguni viis lõppesid tulemusega 2 : 1, ainsa 2 : 0 võidu sai TalTech Pärnu üle.

Meeste turniiril pääsesid alagrupi võitjatena poolfinaalidesse Eesti koondis ja Tallinna Selver. Veerandfinaalides selgitsid ülejäänud kaks poolfinalisti TalTech ja Saaremaa ning Bigbank ja Pärnu. Meeste veerandfinaalid algavad kell 13, poolfinaalid kell 14 ja finaal 17.

Tulemused:

Mehed

A-alagrupp: 1. Saalikoondis (4 punkti), 2. Bigbank Tartu (3 punkti), 3. Saaremaa VK (2 punkti)

Saaremaa VK – Bigbank Tartu 1:2 (15:12, 11:15, 10:15)

Saalikoondis – Bigbank Tartu 2:1 (12:15, 15:12, 15:12)

Saalikoondis – Saaremaa VK 2:1 (15:9, 11:15, 16:14)

B-alagrupp: 1. Selver (4 punkti), 2. TalTech (3 punkti), 3. Pärnu VK (2 punkti)

Pärnu VK – Selver Tallinn 1:2 (17:15, 12:15, 10:15)

TalTech – Selver Tallinn 1:2 (9:15, 15:11, 10:15)

TalTech – Pärnu 2:0 (15:9, 15:13)

Võistkondade koosseisud:

Saaremaa Võrkpalliklubi:

Keith Pupart

Henri Treial

Helar Jalg

Alari Saar

Johan Vahter

Rauno Tamme

Bigbank Tartu:

Märt Tammearu

Siim Tammearu

Alex Saaremaa

Stefan Kaibald

Hergo Hansman

Mihkel Tanila

Selver Tallinn:

Renet Vanker

Rauno Haidla

Sten Vahtras

Mihkel Varblane

Helger Hääl

Timo Lõhmus

Pärnu Võrkpalliklubi:

Richard Voogel

Tony Tammiksaar

Allar Keskülla

Sander Kasela

Karl Mattias Prangli

Markus Veltson

Eesti saalikoondis:

Robert Täht

Ardo Kreek

Oliver Venno

Kristo Kollo

Markkus Keel

Andri Aganits

TalTech:

Rasmus Meius

Tamur Viidalepp

Mihkel Nuut

Cris Karlis Lepp

Dmitri Korotkov

Aleksander Eerma