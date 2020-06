FOTOD | Kas Eesti võrkpallikoondis tuleb meistriks või teeb Tartu Bigbank Tähe ja Venno seljad liivaseks?

Pronksmedalid kuulusid Tallinna Selveri mängijatele, 3.-4. koha matšis alistati TalTech 2:1 (14, -12, 11).

Alagrupimängud näitasid, et harjumatu formaat on väga ettearvamatu ja kõigil on võiduvõimalus. Kuuest mängust koguni viis lõppesid tulemusega 2 : 1, ainsa 2 : 0 võidu sai TalTech Pärnu üle. Meeste turniiril pääsesid alagrupi võitjatena otse poolfinaalidesse Eesti koondis ja Tallinna Selver.

TalTech sai veerandfinaalis jagu Saaremaast 2:1 (15, -11, 13), Tartu Bigbank oli 2:0 (8, 19) parem Pärnust.

Naiste turniiril võidutses TalTech, mis ei loovutanud kellelegi geimigi. Teise koha teenis Famila/Võru VK ja kolmas oli TÜ/Bigbank. Turniiri parimaks mängijaks nimetati TalTechi pallur Merilin Paalo.

Tulemused:

Mehed

A-alagrupp: 1. Saalikoondis (4 punkti), 2. Bigbank Tartu (3 punkti), 3. Saaremaa VK (2 punkti)

Saaremaa VK – Bigbank Tartu 1:2 (15:12, 11:15, 10:15)

Saalikoondis – Bigbank Tartu 2:1 (12:15, 15:12, 15:12)

Saalikoondis – Saaremaa VK 2:1 (15:9, 11:15, 16:14)

B-alagrupp: 1. Selver (4 punkti), 2. TalTech (3 punkti), 3. Pärnu VK (2 punkti)

Pärnu VK – Selver Tallinn 1:2 (17:15, 12:15, 10:15)

TalTech – Selver Tallinn 1:2 (9:15, 15:11, 10:15)

TalTech – Pärnu 2:0 (15:9, 15:13)

Võistkondade koosseisud:

Saaremaa Võrkpalliklubi:

Keith Pupart

Henri Treial

Helar Jalg

Alari Saar

Johan Vahter

Rauno Tamme

Bigbank Tartu:

Märt Tammearu

Siim Tammearu

Alex Saaremaa

Stefan Kaibald

Hergo Hansman

Mihkel Tanila

Selver Tallinn:

Renet Vanker

Rauno Haidla

Sten Vahtras

Mihkel Varblane

Helger Hääl

Timo Lõhmus

Pärnu Võrkpalliklubi:

Richard Voogel

Tony Tammiksaar

Allar Keskülla

Sander Kasela

Karl Mattias Prangli

Markus Veltson

Eesti saalikoondis:

Robert Täht

Ardo Kreek

Oliver Venno

Kristo Kollo

Markkus Keel

Andri Aganits

TalTech:

Rasmus Meius

Tamur Viidalepp

Mihkel Nuut

Cris Karlis Lepp

Dmitri Korotkov

Aleksander Eerma