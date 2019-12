FOTOD | Jekabpilsi üle magusa võidu saaanud Saaremaa möödus Bigbank Tartust

Saaremaa poolel tegi suurepärase esituse temporündaja Henri Treial, kes panustas võitu 21 punkti (+18) ja pani sealhulgas 7 blokki, tema rünnakuprotsent oli 78 (18 rünnakust lõi punktiks 14). Ka Daniel Maciel tõi 21 punkti (+10). Saaremaa vastuvõtt oli 60%, rünnakuid lahendati 54-protsendiliselt, blokiga saadi 14 ja serviga 6 punkti (eksiti 14 pallingul). Jekabpilsi edukaimana tõi Janis Medenis 17 silma (+7), Jekabpilsi vastuvõtt oli 57%, rünnak 46%, blokiga teeniti 6 punkti, servil löödi 2 ässa ja eksiti 14 servil, vahendas volley.ee.

Saaremaal on nüüd liidrina 30 punkti, Bigbank Tartul on teisena 29 punkti ja Jekabpilsil kolmandana 26 punkti. Kõigil kolmel on peetud 12 kohtumist.