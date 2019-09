FOTOD | "Jää jumalaga Mann..." Vollekoondis lendas varahommikul Rotterdami viiendale EM-finaalturniirile

Eesti võrkpallikoondis kogunes täna kell 6.15 Tallinna lennujaamas, et kell 7.30 startida Amsterdami lennukiga Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Esimeseks sihtkohaks Rotterdam, kuhu pealinnast sõidetakse bussiga.

Lennuki peale astusid mängijatest Kert Toobal, Markkus Keel, Renee Teppan, Hindrek Pulk, Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Andri Aganits, Andrus Raadik, Rauno Tamme, Kristo Kollo, Robert Täht, Martti Juhkami, Rait Rikberg ja Silver Maar.

Rotterdamis on Sinilõvidel aega avamänguks valmistuda kaks päeva. Eesti koondise mänedžeri Robin Ristmäe sõnul kulub enamus tänasest päevast puhkamisele. Peatreener Gheorghe Cretu lasi poistel veidi rihma lõdvemaks ka viimastel päevadel Eestis. "Ta võttis viimastel päevadel natuke koormusi maha. Eile õhtulgi jäi trenn ära ja mehed said enne varajast lendu puhkust. Täna jõuame kohale umbes 10.30-ks. Õhtul on jõusaali trenn hotelli lähedal," rääkis Ristmäe.

Eesti koondise päevakava Rotterdamis ja Amsterdamis on juba mitu päeva varem kellaajaliselt ära kavandatud. Päevaplaanid tuleb kokku leppida korraldajatega ning sellega ongi Ristmäe ja treenerid viimased nädalad tegelenud. "Algselt saadetakse päevakava korraldajate poolt, aga kui on soovi midagi muuta, vahetada või ära jätta, siis saab seda teha. Meie saime kõik asjad korda aetud ja korraldajad on juba uue kava ka ära kinnitanud. See teeb ka korraldajate töö lihtsamaks. Kui me oleks kohale läinud ja alles siis hakanud muudatusi nõudma, oleks kõigil keerulisem," avas Ristmäe veidi oma töö köögipoolt.