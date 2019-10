FOTOD JA VIDEOD | Andrei Ojamets Tartu Bigbanki väljavaadetest, turniirisüsteemist ja Eesti koondise treenerite valikust

Credit24 Meistriliiga põhiturniiril osaleb viis Eesti klubi (Bigbank Tartu, Pärnu Võrkpalliklubi, Saaremaa Võrkpalliklubi, Selver Tallinn ja TalTech) ja neli Läti klubi (OC Limbaži/MSG, RTU/Robežsardze, SK Jēkabpils Lūši ja VK Biolars/Jelgava). Põhiturniir algab 2. oktoobril ning lõpeb 23. veebruaril. Nelja meeskonna osalusel toimuv finaalturniir peetakse 12.-13. märtsil. Pärast Credit24 Meistriliigat peetakse viie Eesti meeskonna osalusel Eesti meistrivõistluste mängud.

Credit24 Meistriliiga hooaja avamäng toimub juba täna õhtul kell 19.00, kui Tallinnas TalTechi spordihoones lähevad vastamisi TalTech ja Saaremaa Võrkpalliklubi. Täna tutvustasid klubide esindajad hooajaks seatud eesmärke.

Bigbank Tartu, peatreener Andrei Ojamets

"Arvestades Tartu klubi ajalugu, siis ei saa meil seegi kord teisi eesmärke olla kui võita. Üritame paremini treenida, et seekord ka Eesti meistrivõistlused võita, meil on sel aastal meeskonnas inimesi, kelle pealt võin ka ise õppida. Kogemus ja noorus võivad ehk parema tulemuse anda."

Saaremaa VK, peatreener Urmas Tali

"Selge see, et nii Eesti kui Balti liigas kõik, kes tahavad konkurentsis olla, siis eesmärk on finaalid ja võitmine. Ühtegi kerget mängu ei saa kellelegi olema. "Supp" on veel paksemaks läinud ja loodan, et publikule on sel hooajal mängud palju parema kvaliteediga kui mõnel varasemal aastal."

Vaata ka Taliga tehtud pikemat intervjuud!

Pärnu VK, peatreener Avo Keel

"Kõik positsioonid meie meeskonnas hetkeseisuga veel kaetud pole, otsime kahte mängijat. Seega tundub, et see hooaeg läheb meile veel raskemalt kui eelmine. Aga tahaks kõiki kiusata."

Loe ka Pärnut tabanud valusast tagasilöögist:

Lätlastega raksu läinud Avo Keel: kõiki kokkuleppeid murti!

Selver Tallinn, peatreener Alessandro Piroli

"Meie jaoks on põhieesmärk head ja organiseeritud võrkpalli mängida. Olen leidnud siia mängijad, kes tahavad palju tööd teha. Seda näeme hooaja lõpus, kas meie töö kannab ka vilja. Paberil pole me favoriidid, ent paber ei mängi."

TalTech, mänedžer Uku Rummi

Loe veel

"Eesmärgid on paremini mängida kui eelmisel aastal ja kevadel paremat võrkpalli näidata kui sügisel."

Naiste Balti liigas osaleb kolm Eesti klubi, meistriliigas mängib viis naiskonda

Eesti naiste meistriliigas osalevad Tartu Ülikool/Bigbank, TalTech/Tradehouse, Famila/Võru VK, Tallinna Ülikool ja uustulnuk Audentese SG/Noortekoondis. Põhiturniir algab 24. oktoobril ja lõpeb 26. veebruaril. Veerandfinaalid algavad 14. märtsil.

Naiskondade peatreenerid rääkisid uue hooaja eesmärkidest.

Tallinna Ülikool, peatreener Sten Esna

"Eesmärk on medalitele mängida Eesti meistrivõistlustel ja karikavõistustel. Kui mõni mängija naiste koondise uksele koputaks või kanda kinnitaks noortekoondises, oleks hooaeg korda läinud. Tahan noortele anda võimaluse areneda ja loodan, et kõik teevad sammu edasi."

TalTech/Tradehouse, peatreener Marko Mett

"Alustan viiendat hooaega TalTechis ja nii häid mängijaid pole mul selles naiskonnas enne olnud, sellise tiimiga ei saa madalamaid eesmärke olla kui kõik sarjad ära võita. Samas paljud on tööinimsed ja õppijad, meil on tüüpiline amatöörvõistkond, kus proovime kõigepealt tiimi ühtseks löögirusikaks vormida. Esimene eesmärk on seega võistkonnana kokku kasvada ja eks siis näis, kuhu kevadel välja jõuame."

Vaata Marko Metiga tehtud videointervjuud!



Audentese SG/Noortekoondis, peatreener Peeter Vahtra