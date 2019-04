FOTOD JA VIDEO | Tartu Ülikool/Bigbank purustas TalTechi ja kaitses Eesti meistritiitlit

Kuiva võitu polnud tartlannad finaalseerias veel saanudki, avamängus teeniti kodus 3:1 võit, siis kaotati võõrsil 0:3 ja seejärel võideti Tartus 0:2 kaotusseisust 3:2.

Täna oli Bigbanki üleolek ootamatult selge. Võtmesõnaks oli Tartu hea serv ja teiselt poolt tallinlannade ebakindlust vastuvõtul. Juba avageimis lõi Kristjan Kaisi juhendatav naiskond 6 serviässa, mängu lõpuks kogunes neid 10.

Eriti ohtlik oli Ingrid Kiiski palling - tema arvele kirjutati 6 serviässa, kokku tõi ta punkte 17. Jade Šadeiko ja Kadi Mägi kontosse kogunes vastavalt 11 ja 14 punkti. Kaotajate resultatiivseim oli 8 silmaga Maria Säästla. STATISTIKA



"Nii ei oleks tahtnud küll seeriat lõpetada," tunnistas TalTechi peatreener Marko Mett. "Platsil ei olnud meie näoga võistkond. Ju preilid mõtlesid asju üle. Polegi sel hooajal nii halvasti mänginud. Täiesti müstika, mis toimus. Sellist ketukat ma ei oodanud."

TalTechi poolel ei teinud seekord kaasa diagonaalründaja Raili Kont-Kontson, kes oli läinud Türki puhkama. Meti sõnul ei tasu sellest suurt numbrit teha - amatöörliiga puhul on see lihtsalt reaalsus. "Ei taha, et seda üle tähtsustatakse. Eks naised käivadki ju trennis ja mängudel vaid emotsiooni pärast. Aga inimesed ei saa sellest aru," selgitas Mett. "Nende jaoks on see lihtsalt eneseteostus."