FOTOD JA VIDEO | Eesti fännibaasi programm Rotterdamis: rongkäik jalgratastel ja paadisõit Kukerpillidega

Katendrechti linnaosa on pisike kanalitega ääristatud poolsaar. Interjöörilt meenutab Tallinnas Telliskivi rajooni. Ning ka sisu on sarnane: endistesse tehasehoonetesse on rajatud arvukalt söögikohti ja meelelahutusasutusi. Poolsaarel asub Pinnballi muuseum, kus võimalik uudistada ja mängida 1940-1990-ndate aastate mänguautomaatidel.

Fenix Food Factory meenutab rohkem Balti jaama turgu. Söögikohtade valik varieerub salatibaarist pizzakioskini, keelekastet pakub rikkaliku sortimendiga õllebaar, kus leidub ka Põhjala pruulikoja tooteid.

Kõiki Eesti koondise fänne oodatakse siia juba reede päeval, et üheskoos võtta ette rongkäik kohaliku aja järgi kell 17 algavale Eesti - Poola mängule. EM-i mängupaik, Ahoy areen asub siit 3 kilomeetri kaugusel.

Vaata videost, milline Eesti fännibaas Rotterdamis välja näeb ning millise programmi Eesti võrkpalliliit ligi 1500-pealisele Sinilõvide toetajatearmeele välja on mõelnud!