FOTOD | Iisraeli tiim võitis 16-aastase poisi abil üllatuslikult geimi, kuid kanged saarlased võtsid eurosarjas ikkagi võidu

Täpsemalt olid saarlaste võidunumbrid 25:18, 23:25, 25:23, 25:16. Võidust hoolimata olid võidumehed matši järel üsna rahulolematud. Miks? Sest kordusmäng tuleb hoopis teisest puust. Esimese tagasilöögi sai Hapoel juba nädal tagasi, kui nende nurgaründajast liider Evandro Dias de Souza jalga vigastas. Mängida ta sai, aga läbi valu. Teise paugu sai Hapoel Eestisse reisides, kui Tel Avivi lennujaamas selgus, et Keenia päritolu diagonaalründaja Michael Chemos lennuki peale ei saa, kuna tal puudub vajalik viisa. Iisraeli klubi esindajate sõnul oli see neile suur üllatus, sest eelinfo põhjal teadsid nad, et viisat pole vaja.

Avageimis prooviti tema koha peal temporündajat Antony Koyfmani, teises tehti selline käik, et platsile toodi diagonaali 16-aastane ja 189-sentimeetrine nurgaründaja Alon Haas. Ja oh imet – saarlaste suurepäraselt töötanud mängumootor jooksis kinni ja geim kaotati. Mitte nüüd just Haasi tõttu, aga samas ei suudetud tema tulekut ja fakti, et vastase rünnak muutus ettearvatavaks (noor poiss sai sööte haruharva) ära kasutada. Ka kolmandas mängiti korduvalt suured eduseisud maha, neljas tuli õnneks juba kindlalt.

„Rabe,” tõdes nurgaründaja Keith Pupart. „Nagu Ameerika mäed. Kipume alustama hästi, avageimis on duhh üleval, aga teises oleks meid, kurat, nagu uinutipüssist maha võetud. Oleme uimased. Kas jääme liigselt ootama ja lootma? Mäng kuidagi kaob. Äkki alateadvuses mõtlesimegi, et neil pole põhidiagonaali. See noor, kes tuli, oli ju lühem kui meie liberod.”