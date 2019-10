FOTOD | Bigbank pani uue leegionäri leidnud Pärnu hooaja esimeses suures mängus kiiresti paika

Pärnu poolikust komplekteeritusest on juba piisavalt räägitud. Vahepeal oli seis juba nii hull, et sidemängija Martti Keel pidi isegi esinema nurgaründajana. Täna sai ta siiski tegeleda oma põhitööga, kuid kindel kaotus oli tõsiasi. Jätkuvalt pidi serve vastu võtma diagonaalründajana palgatud Robert Poole, kelle peale läkski lõviosa tartlaste pallingutest. Hea uudis on see, et Pärnu on leidnud uue leegionäri, kelle nimi avalikustatakse siis, kui ta kohale jõuab.

Bigbank oli täna üle igas elemendis, blokk võideti 10-5, rünnak oli parem 53% - 34%. Diagonaalründaja Curtis Stockton tõi Tartule 17 punkti, endine pärnakas Märt Tammearu lisas 14 ja Albert Hurt 9. Vahepeal suurepäraseid partiisid teinud Pärnu liidril Taavet Leppikul oli täna kesisem päev, ta piirdus 7 silmaga, Kristaps Platacs tõi Pärnu parimana 11 ja Mhait-Martin Pool 10.

Pärnu peab nüüd edasipääsuks 19. novembril peetava kordusmängu võitma 3:0 või 3:1 ja olema parem ka kuldses geimis.

Aadu Luukase karika teised peetud veerandfinaali avamängud:

Tallinna Selver - Eesti Maaülikooli Spordiklubi 3:0

TalTech - ESTNOR/Kiili 3:0

Neljandas paaris on vastamisi Saaremaa ja Tallinna Ülikool.