FOTOD | Avo Keel: meedia on kurja juur, kirjutate igasugustest ajaloolistest mängudest ja noortest tähtmängijatest

Pärnu oli täna keerulises olukorras, kuna mitu põhimeest on vigastusega väljas (Taavet Leppikut kimbutab seljavaevus, brasiillane Kock Eder Levi taastub põlvelõikusest), pealegi ühte nurgaründajat ja ühte temporündajat veel alles otsitakse.

Nõnda pidi inglasest diagonaalründaja Robert Poole seekord tegutsema hoopis nurgaründaja kohal ja lisaks ründamisele ka pallinguid vastu võtma. Pärnu meeskonna algkoosseisu keskmine vanus jäi koguni alla 20 aasta: Richard Voogel (18), Kristaps Platacs (20), Tony Tammiksaar (18), Poole (23), Matthias Rahuoja (18), Mhait-Martin Pool (22) ja Silver Maar (20). Hiljem asendas sidemängija Voogelit Martti Keel, kes esialgu jäi pingile, et vajadusel tulla platsile nurgaründajana

Saarlased ei jätnud seda muidugi kasutamata ja pommitasid serviga just Poole’i. Kokkuvõttes 345 inimese ees peetud mängus lahinguks ei läinudki, saarlaste üleolek oli absoluutselt kindel. Brasiillane Daniel Maciel tõi neile kahe geimiga 10 punkti (rünnak 73%), kuubakas Javier Jimenez lisas 9 ja austraallane Beau James Graham 8, Pärnu poolel jäi Platacsi arvele 10 ja Tammiksaare kontosse 8 silma. STATISTIKA

Pärnu treener Avo Keel: "Mängime nendega, kes on. Leppiku selg jäi ühel servi vastuvõtu treeningul valusaks ja on seda siiani. Võitleme hetkel füüsiliste vigastustega, eelmisel nädalal ka igasugu bakteritega, vahepeal oli kolm meest treeningult puudu. Ka meedia on paras kurja juur - kirjutate siin igasugustest ajaloolistest mängudest ja noortest tähtmängijatest. Natuke vara. Nii tehes tekivad põhjendamatult kõrged ootused ja lootused, kuigi tegelikkus on midagi muud. Meie noormängijad nautisid suvel puhkust."