FOTO | Kas skandaalsed võrkpallikohtumised Milano klubiga toimusid Hanno Pevkuri suure lobitöö tõttu? Pevkur: see oli ikka Saaremaa klubi initsiatiiv

Pevkur postitas 4. märtsil Facebooki pildi, kus poseerib koos Milano Powervolley juhendaja Roberto Piazzaga. Ta märgib seal, et tegu on sõprade kokkutulekuga. Ta viitab seal ka, et tänab Piazzat, et too toetab teda kandideerimisel Euroopa võrkpalliliidu presidendi ametikohale.

Delfile on allikad viidanud, et Saaremaal räägitakse, et just Pevkur oli see, kes utsitas mängu toimumist tagant. Pevkur kostis täna hilisõhtul Delfile, et ennekõike soovis seda ikka Saaremaa klubi. "Loomulikult tahtsid kasutada võimalust mängida maailma tipu vast," märkis ta ja lisas, et maailma parimad siia tihti ei satu. "Alaliidu roll oli väga väike, aitasid vaid läbi viia," lausus ta ja lisas, et alaliidu poolt mingit suuremat reklaamimist polnud, et üritus ikka toimuda saaks.

Aga pilt Piazzaga näitab, et justkui oleks kohtumine ka teie valimiskampaania jaoks kasulik? Pevkur muigas. "Neid asju palun ärge siduge," märkis ta ja lisas, et nad on lihtsalt head sõbrad. Pevkuri sõnutsi pole Piazzal mingit rolli selles, kas tema valitakse Euroopa võrkpalliliidu presidendiks.

Pevkur lisas, et loodab, et kõigil, kes nakatusid, läheb hästi ja nad saavad peagi terveks. Kas te ise olete karantiinis? Pevkur kostis, et läheb ikkagi homme tööle. "Ma saan terviseameti juhistest aru, et nakkusperiood on põhiliselt 5.-7. päev," ütles ta. "Homme on möödas kaheksa päeva. Mul pole ühtegi sümptomit ilmnenud."

Terviseametist on kinnitatud, et kuigi põhiliselt lööb viirus välja 5.-7. päeval, on peiteperiood kokku 14 päeva. Pevkuri sõnutsi jääb ta koju, kui peaks mingigi sümptom tekkima.

Üks Saaremaal nakatunutest oli just Saaremaa võrkpallimeeskonna tegevjuht Hannes Sepp.