FOTO | Eesti võrkpallikoondislase koduklubis tuvastati suur koroonakolle, Viiber saab kooronatesti vastuse täna

Suve alguses leivaisa vahetanud Viiberi uus koduklubi postitas teate sotsiaalmeediasse. “Sõbrad ja võrkpallifännid, meieni on jõudnud koroonapandeemia. Kaks kolmandikku meeskonnast andsid positiivse proovi. Kõik on hetkel karantiinis. Mängijatel on kerged sümptomid, kuid järgime siiski ettenähtud karantiinireegleid. Ainus, keda haigus tabanud pole, on Dan Rosenbaum.”

“Ma ootan veel testitulemusi, täna peaksid saabuma. Kuna me käisime erinevate gruppidena trennis, siis midagi kindlat ma veel öelda ei saa. Mu enesetunne on hea, mõni päev tagasi oli väike nohu ja kurgusügelus. Iseenesest ma arvan, et mul on koroonaviirus,” rääkis Viiber Delfi Spordile.

"Esimene ametlik mäng peaks toimuma juba 19. septembril, kuid küllap lükatakse see edasi. Enamus meeskonnast vabastatakse karantiinist alles 11. septembril. Eks näis, kuidas Tšehhi Võrkpalliföderatsioon selle lahendab,” usutles koondise sidemängija.

“Kuna me käisime hiljuti turniiril, kus osalesid ka teised Tšehhi meeskonnad ning on teada, et ka seal on haigeid, siis küllap on meie nakatumine sellega seotud. Enamikel meist on olnud väike palavik ja nohu, keegi voodihaige pole,” kirjeldas Viiber olukorda meeskonnas.