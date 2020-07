FIFA presidendi suhtes algatati Šveitsis kriminaaluurimine

Eriprokurör Stefan Keller, kes määrati Infantino vastu esitatud kaebuste läbivaatamiseks erakorraliseks prokuröriks, ütles, et nad on leidnud Infantino ja Šveitsi peaprokuröri Michael Lauberi vahel toimunud salajaste kohtumiste osas viiteid võimalikule kriminaalsele käitumisele.

Lauber esitas eelmisel nädalal tagasiastumispalve, kui tuli ilmsiks tema 2017. aastal salaja toimunud kohtumised Infantinoga. Väidetavalt leidis kokkusaamisi aset kolm ning seal arutati jalgpallijuhiga seotud korruptsioonijuhtumit, mida uuris Šveitsi prokuratuur.

Nii Infantino kui Lauber on rikkumisi eitanud. "Kohtumine Šveitsi peaprokuröriga oli täiesti seaduslik," ütles Infantino selle kuu alguses. "Siin ei ole mingit rikkumist. Vastupidi, see kuulus Fifa presidendi kohustuste hulka."

Uurimise all on ka Valaisi kantoni prokurör Rinaldo Arnold, keda süüdistatakse Lauberi ja Infantino kohtumiste varjamises. Arnold on pärit Infantinoga samast Šveitsi piirkonnast ja on FIFA juhi lähedane sõber.

Infantino sattus korruptsiooniskandaali 2016. aastal nn Panama paberite lekkeskandaali tulemusena. Lekkinud info järgi allkirjastas toona Euroopa jalgpalliliidus (UEFA) õigusdirektorina töötanud Infantino Meistrite liiga teleõiguste ostu-müügi lepingu, kus Argentiina ärimehed Hugo ja Mariano Jinkis omandasid tugevaima eurosarja näitamise õigused, aga müüsid need kohe kolm korda kallimalt edasi.

Infantino tõusis FIFA juhiks 2016. aasta veebruaris pärast Sepp Blatteri tagandamist.