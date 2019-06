Euroopa võrkpalliliidu president 2021. aasta EM-ist: peaminister Ratas lubas meile saata garantiikirja

Küsimuse, miks just Eesti valituks osutus, pööras serblane vastuküsimuseks: "Kas ma võin teilt küsida, miks mitte?"

"Eestil on üks aktiivsemaid võrkpalliliite Euroopas. Selle eest tuleb teil suured tänud öelda Hanno Pevkurile (Eesti võrkpalliliidu president ja CEV-i asepresident - toim). Eestil on viimastel aastatel olnud ka väga hea tiim, kes on näidanud häid tulemusi. Teilt käib nii palju pealtvaatajaid väljaspool Eestit mänge vaatamas. Võõrsilmängude publiku poolest on Soome ja Eesti hetkel number üks ja kaks, kes suudavad tuua riigist välja mitu tuhat pealtvaatajat," jätkas Boričić.

"Sellistes riikides meeldib meile ka võistlusi korraldada. Tänane atmosfäär ja publik [Eesti - Türgi Kuldliiga poolfinaalmängul] oli selle kinnituseks - hoolimata reede õhtust, ilusast rannailmast ja pikkadest pühadest oli saalis väga ilus number pealtvaatajaid ja mõnus õhkkond."

Boričić kohtus täna Tallinnas Kultuuriminister Tõnis Lukase, linnapea Mihhail Kõlvarti ja peaminister Ratasega. "Mul oli kolleegidega mitu miitingut, kõige tähtsam neist peaministriga, kes kinnitas, et EM võib arvestada valitsuse toetusega. Ta ütles, et Eesti võrkpalliliit on spordiorganisatsioonidest hetkel Eestis number üks, eriti tiimispordis ning lubas augusti lõpuks või septembri esimeses nädalaks saata meile garantiikirja. Kui meil on see toetuskiri olemas, võime ja tahame 27. septembril Pariisi kongressil Eesti korraldusõiguse ametlikult kinnitada."

Koos Eestiga on CEV 2021. aasta EM-finaalturniiri alagrupimängude korraldamisõigust andmas ka Soomele, Tšehhile ja Saksamaale. Medalimängud toimuvad Saksamaal.