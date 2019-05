EUROOPA LIIGA | Täiesti uue koosseisuga mänginud võrkpallimeeskond sai Hispaanialt sugeda, naised tunnistasid Sloveenia paremust

Kolmapäeval kohtub Eesti naiskond Portugalis sealse naiskonnaga, meie meeskond peab homme Hispaanlastega veel ühe sõprusmängu ja kolmapäeval läheb külla Horvaatiale.

Võrkpalli Euroopa liiga Märt Roosna: B-grupi teises kohtumises alistas Kreeka Portugali 3:0. Täna Hispaaniale 1:3 alla jäänud Eesti meeskonna alagrupikaaslaste mängus lõi Holland Horvaatiat 3:2. Märt Roosna: 23:25. Eesti võitles matšpallil kõvasti ja tõi palli mitu korda üles, kuid Sloveenia sai oma tahtmise ja võitis mängu 3:0. Märt Roosna: 23:24. Kullerkannu rünnak. Märt Roosna: 22:24. Kiisk eksib servil. Märt Roosna: 22:23. Moori rünnak! Märt Roosna: 21:23. Märt Roosna: 21:22. Sloveenia serviviga. Eestlannad on äksi täis, valmis lõpuni võitlema. Märt Roosna: 20:22. Ai-ai! Nüüd tuli kahjuks serviviga. Märt Roosna: 20:21. Veel üks! Märt Roosna: 19:21. Nette Peit lööb ässa. Märt Roosna: 18:21. Milleni rünnak. Märt Roosna: 17:21. Märt Roosna: 16:21. Märt Roosna: 16:20. Hollase rünnak. Märt Roosna: 15:20. Hanna Pajula servivahetus saab kiiresti läbi, palling läheb pikaks. Märt Roosna: 15:19. Miileni rünnak tagaliinist. Märt Roosna: 14:19. Paanikaosakond jätkub, serv kukub meie mängijate vahele maha. Märt Roosna: 14:18. Sloveenia hanitus jääb maha. Märt Roosna: 14:17. Märt Roosna: "Paanikaosakond," kurjustas Andrei Ojamets mõtlemispausi ajal hoolealustega. "Naised, oleme ise vähe aktiivsemad!" Märt Roosna: 13:17. Hakkab käest ära libisema see mäng. Märt Roosna: 13:16. Märt Roosna: 13:15. Moor üritab palli päästa, kuid mängib alt söötes võrku. Märt Roosna: 13:14. Miileni blokk ja lootus pole kuhugi kadunud. Märt Roosna: 12:14. Nette Peidi rünnak. Märt Roosna: 11:14. Kullerkann keskelt. Märt Roosna: 10:14. Märt Roosna: 10:13. Sloveenia rünnak. Märt Roosna: 10:12. Moori hanitus jääb maha. Märt Roosna: 9:12. Märt Roosna: 9:11. Miilen auti. Märt Roosna: 9:10. Miileni rünnak. Märt Roosna: 8:10. Märt Roosna: 8:9. Märt Roosna: 7:9. Märt Roosna: 6:9. Märt Roosna: 6:8. Moor toob õnnega pooleks rünnakul punkti juurde. Märt Roosna: 5:8. Sloveenia rünnakuviga. Märt Roosna: 4:8. Märt Roosna: 4:7. Kullerkannu blokk. Märt Roosna: 3:7. Märt Roosna: 3:6. Märt Roosna: 2:6. Ennok jälle blokki. Märt Roosna: 2:5. Märt Roosna: 2:4. Ennok blokki. Märt Roosna: 2:3. Märt Roosna: 2:2. Märt Roosna: 22:25. Peit lööb auti ja geim lõppeb. Sloveenia juhib 2:0, aga selles geimis oli juba mängupilt meil palju parem. Märt Roosna: 22:24. Moor blokki. Märt Roosna: 22:23. Servima vahetatud Kiisk eksib. Märt Roosna: 22:22. Hollas keskelt, ta on ikka särtsu mängu toonud. Märt Roosna: 21:22. Nõlvakule lüüakse serviäss. Märt Roosna: 21:21. Märt Roosna: 21:20. Hollas keskelt. Märt Roosna: 20:20. Sloveenia serviviga. Algavad mängunaistepunktid. Märt Roosna: 19:20. Moor üritab toksata, aga - blokki. Märt Roosna: 19:19. Peit läheb palli päästes võrku. Märt Roosna: 19:18. Moor auti. Märt Roosna: 19:17. Sloveenia serviviga. Märt Roosna: 18:17. Sloveenia temporünnak. Märt Roosna: 18:16. Kullerkannu rünnak. Märt Roosna: 17:16. Märt Roosna: 17:15. Ennoki nõrk löök jääb huvitaval kombel maha. Märt Roosna: 16:15. Scuka rünnak. Märt Roosna: 16:14. Punkt juures Sloveenia serviveast. Märt Roosna: 15:14. Märt Roosna: 15:13. Ennoki löök jääb maha. Märt Roosna: 14:13. Hollas ründas jõu ja vihaga. Märt Roosna: 13:13. Veel üks serviäss. Märt Roosna: 13:12. Nõlvak jääb servi vastuvõtul jänni. Märt Roosna: 13:11. Ennok auti. Märt Roosna: 13:10. Moor lööb palli maha - nii juba läheb! Märt Roosna: 12:10. Hea serv Nette Peidilt ja Hollas lööb palli maha. Märt Roosna: 11:10. Nõlvaku tõste läheb liiga peale, kuid Moor suudab palli maha lükata. Märt Roosna: 10:10. Märt Roosna: 9:10. Hollas keskelt. Märt Roosna: 8:10. Märt Roosna: 8:9. Ennok võrku. Märt Roosna: 8:8. Märt Roosna: 8:7. Ennok viib Eesti ette. Märt Roosna: 7:7. Moori esimene rünnak tuuakse üles, teine enam mitte. Kõvasti lööb! Märt Roosna: 6:7. Sloveenia temporünnak. Eesti ei suuda serviga vastaseid segada. Märt Roosna: 6:6. Peit blokist auti Märt Roosna: 5:6. Pikk pallivahetus, eestlannadel jääb rünnakul otsustavusest puudu. Märt Roosna: 5:5. Märt Roosna: 5:4. Märt Roosna: 5:3. Sloveenia rünnakuviga. Märt Roosna: 4:3. Märt Roosna: 4:2. Moor ründab täpselt. Märt Roosna: 3:2. Nette Peit tagaliinist. Märt Roosna: Teine geim on alanud, seis viigis 2:2. Märt Roosna: 19:25. Aga ei - Sloveenia lõpetab avageimi, mida nad kindlalt dikteerisid. Sloveenia juhib 1:0. Märt Roosna: 18:24. Eliisa Peit saab kirja bloki. Märt Roosna: 17:24. Märt Roosna: 16:23. Märt Roosna: 15:23. Sloveenia rünnak blokist auti. Märt Roosna: 15:22. Kullerkannu rünnak. Märt Roosna: 14:22. Märt Roosna: 14:21. Märt Roosna: 13:21. Sloveenia rünnak. Märt Roosna: 13:20. Millen toksab blokist palli maha. Märt Roosna: 12:20. Ei jää löögid maha, nüüd tulistas blokki Ennok. Märt Roosna: 12:19. Miilen on tulnud Moori asemel sisse, kuid lööb blokki. Märt Roosna: 12:18. Mõnnakmäe teeb kaks puudet. Märt Roosna: 12:17. Märt Roosna: 12:16. Sloveenia serviviga. Märt Roosna: 11:16. Ennok pikalt auti. Märt Roosna: 11:15. Sloveenlannad ründavad võimsalt. Märt Roosna: 11:14. Märt Roosna: 10:14. Märt Roosna: 10:13. Sloveenia rünnak. Märt Roosna: 10:12. Kullerkannu ühejalarünnak toob punkti juurde. Märt Roosna: 9:12. Moor hanitab blokki. Märt Roosna: 9:11. Märt Roosna: Kohe lülitume ümber naiste mängule, mis on alanud. Eesti on avageimis taga 7:11. Märt Roosna: Hindrek Pulk tõi Eesti resultatiivseimana 17 punkti (rünnak 43%; kasutegur +11), hästi vahetusest sekkunud Rauno Tamme lisas 8 (47%; +2), Henri Treial ja Kristo Kollo 6. Kollo efektiivsus jäi -2 peale, veel kahvatumalt tegutses kaptenipaela kandnud Andrus Raadik, kes kätte valgeks ei saanud ja tema plussmiinus oli koguni -5. Märt Roosna: Kohe varsti on algamas naiste Hõbeliiga mäng Sloveeniaga. Märt Roosna: 19:25. Hispaania võttis ikkagi veenva 3:1 võidu Eesti üle. Samas pole hullu, Eestil on korraldajana kohta poolfinaalis tagatud, praegu on võimalus anda põhimeestele puhkust ja teistele mängijatele võimalust end näidata. Märt Roosna: 19:24. Märt Roosna: 19:23. Pulga rünnak. Märt Roosna: 18:23. Kollo servi vastuvõtul hädas ja hispaanlased realiseerivad kontrapalli. Märt Roosna: 18:22. Pulga palling läheb pikaks. Märt Roosna: 18:21. Tammemaa saab käe valgeks. Märt Roosna: 17:21. Pulk lööb blokki ja hispaanlastel on juba natuke võidumaitset suus. Märt Roosna: 17:20.Fornes keskelt. Märt Roosna: 17:19. Aganits keskelt. Märt Roosna: 16:19. Tamme lööb auti. Märt Roosna: 16:18. Hispaania libero teeb sooja palli. Märt Roosna: 15:18. Fornes keskelt. Märt Roosna: 15:17. Pulga rünnak. Märt Roosna: 14:17. Tammemaa serviviga. Märt Roosna: 14:16. Tamme blokist auti. Märt Roosna: Tammemaa asendab Treialit tempos. Märt Roosna: 13:16. Gonzaleze löök lõpetab pika pallivahetuse. Märt Roosna: 13:15. Villena rünnak. Märt Roosna: 13:14. Hispaania serviviga. Märt Roosna: 12:14. Villena tahab kangesti mängu ära lõpetada selle geimiga. Märt Roosna: 12:13. Kollo võrku. Märt Roosna: 12:12. Tammelt ebatavaline punkt, täpne löök tagumisele joonele. Märt Roosna: 11:12. Tõste jäi madalaks ja Pulk hanitas blokki. Märt Roosna: 11:11. Tamme auti. Märt Roosna: 11:10. Fornes keskelt. Märt Roosna: 11:9. Ramon võrku. Märt Roosna: 10:9. Pulk! Märt Roosna: 9:9. Villena nurgast. Märt Roosna: 9:8. Pulk särab nüüd blokis, tema on küll pärast õnnetut avageimi end igati leidnud. Märt Roosna: 8:8. Märt Roosna: 8:7. Villena auti ja Eesti on ees! Märt Roosna: 7:7. Keele planeeriv serv kukub maha. Märt Roosna: 6:7. Veel korra Pulk. Märt Roosna: 5:7. Märt Roosna: 5:6. Treiali serviäss. Märt Roosna: 4:6. Pulga rünnak. Märt Roosna: 3:6. Kollo auti. Märt Roosna: 3:5. Kiidame vastaseid ka, sidemängija Trinidad andis võrgust eemal olles osavalt keskele ja Vigil lõi ära. See oli maasikas. Märt Roosna: 3:4. Kollo blokki. Märt Roosna: 3:3. Vigil keskelt. Märt Roosna: 3:2. Villena patustab serviveaga. Märt Roosna: 2:2. Märt Roosna: Jah, mäng toimub Hispaanias. Jello: Mäng Hispaanias? Märt Roosna: 1:1. Märt Roosna: 25:21. Pulga hanitus toob ühe geimi ka Eestile. Oleme 1:2 taga, kuid lootust on, et nüüd on end leitud. Märt Roosna: 24:21. Maar ei saa Lopezi servi kätte. Märt Roosna: 24:20. Treiali serviviga. Märt Roosna: 24:19. Märt Roosna: 23:19. Treial! Märt Roosna: 22:19. Ramon nurgast. Märt Roosna: 22:18. Tamme nurgast. Märt Roosna: 21:18. Maarile vilistati soe pall. Oeh... Märt Roosna: 21:17. Hea kiire rünnak ja Tamme lööb ära. Eesti mängib hoopis teistsugust mängu kui esimestes geimides. Märt Roosna: 20:17. Ramoni rünnak. Märt Roosna: 20:16. Villena eksib rünnakul. Märt Roosna: 19:16. Hispaania serviviga. Märt Roosna: 18:16. Hispaania rünnak. Märt Roosna: 18:15. Pulk! Märt Roosna: 17:15. Märt Roosna: 17:14. Gonzalez auti. Märt Roosna: 16:14. Aganitsa blokk! Orava Orkaan hakkab möllama. Märt Roosna: 15:14. Hispaania serviviga. Märt Roosna: 14:14. Vigil viigistab. Märt Roosna: 14:13. Ramoni serviviga. Märt Roosna: 13:13. Jälle Ramon teeb servijoone taga pahandust, nüüd lajatas serviässa. Märt Roosna: 13:12. Tamme ei saa servi kätte. Märt Roosna: 13:11. Pagan! Pulk astus rünnates tagaliinijoonele. Märt Roosna: 13:10. Hispaania serviviga. Märt Roosna: Ai-Ai, kohtunik eksis, hispaanlane lõi tegelikult vastu antenni. Märt Roosna: 12:10. Märt Roosna: 11:9. Õnneks Pulk toob vajaliku punkti juurde. Märt Roosna: 12:9. Pulga serv tuleb meie poolele kohe tagasi ja Tamme lööb ära. Märt Roosna: 10:9. Kollo hanitas võrku. Märt Roosna: 10:8. Villena rünnak. Märt Roosna: 10:7. Villena nurgast. Märt Roosna: 10:6. Gonzaleze serviviga. Märt Roosna: 9:6. Märt Roosna: 9:5. Kollo lööb palli maha. Selles geimis on ta toonud juba 4 punkti. Märt Roosna: Vabandust, seis siiski 8:5. Märt Roosna: 5:8. Fornes keskelt. Märt Roosna: 8:4. Kollo hanitus jääb maha. Märt Roosna: 7:4. Märt Roosna: 6:4. Gonzaleze rünnak. Märt Roosna: 6:3. Treiali planeeriv serv toob punkti. Märt Roosna: 5:3. Kollo lööb ära. Kas läheb veel mänguks? Märt Roosna: 4:3. Oi jah... Tamme eksib nõrgal servil. Märt Roosna: 4:2. Villena astub servides joonele. Märt Roosna: 3:2. Pulga serviviga. Märt Roosna: 3:1. Villena auti. Märt Roosna: 2:1. Treial keskelt. Märt Roosna: 1:1. Märt Roosna: 1:0. Kollo rünnak tagaliinist. Märt Roosna: Raadik -5, Kollo -3, Pulk seevastu on 5ga plussi jõudnud. Märt Roosna: 18:25. Hispaania võtab ka teises geimis väga kindlalt oma ja juhib juba 2:0. Eesti mäng on mitmekülgselt vilets. Märt Roosna: 18:24. Villena rünnak. Märt Roosna: 18:23. Villena pommlöök läheb napilt auti. Märt Roosna: 17:23. Tamme rünnak. Märt Roosna: 16:23. Kollolt taas serviviga. Märt Roosna: 16:22. Aganits saab uue võimaluse ja lööb ära. Märt Roosna: 15:22. Aganits lööb blokki. Märt Roosna: 15:21. Märt Roosna: 15:20. Punkt juures Hispaania serviveast. Märt Roosna: 14:20. Villena teeb, mis ise tahab, jälle on pall maas. Märt Roosna: 14:19. Märt Roosna: 13:19. Märt Roosna: 13:18. Paraku eksib Tamme kohe servil. Märt Roosna: 13:17. Oi! Nüüd põrutas Ramon pallingu vastu oma kaasmängija pead. Päris korralik laks. Märt Roosna: 12:17. Ramonilt serviäss. Võimas serviseeria on olnud. Märt Roosna: Vahetus: Keelt asendab Robert Viiber. Märt Roosna: 12:16. Villena rünnak. Märt Roosna: 12:15. Keele hädarünnakule (Maar jäi pommservi vastuvõtul hätta) pannakse käsi peale ja meie hetkeline ilus seis on kiirelt kadunud. Märt Roosna: 12:14. Keel teeb kaks puudet. Märt Roosna: 12:13. Pulgal on kahene blokk ees ja saarlane sellest mööda ei saa. Märt Roosna: 12:12. Villena rünnak. Märt Roosna: Rodriguez sai Pulga servi päästes vigastada ja teda asendab 19aastane Ramon. Märt Roosna: 12:11. Pulk toob punkti serviga! Märt Roosna: 11:11. Lõpuks ometi - Eesti esimene blokipunkt! Autoriks Treial. Märt Roosna: 10:11. Aganitsa serviviga. Märt Roosna: 10:10. Märt Roosna: 9:9. Ilus temporünnak Keele ja Aganitsa esituses. Märt Roosna: 8:9. Gonzaleze rünnak. Märt Roosna: 8:8. Hispaania on teinud kaks oma viga järjest. Märt Roosna: 7:8. Märt Roosna: 6:8. Treial eksib pallingul. Märt Roosna: 6:7. Pulga rünnak. Märt Roosna: 5:7. Hispaania serviviga. Märt Roosna: 4:7. Kollo lööb auti. Märt Roosna: 4:6. Märt Roosna: 4:5. Raadik teeb kerge servi ja lööb paraku ikka võrku. Märt Roosna: 4:4. Rodriguez astub servides joonele. Märt Roosna: 3:4. Villena rünnak. Märt Roosna: 3:3. Pulga serviäss! Ta on Eesti resultatiivseimana toonud 5 punkti. Märt Roosna: 2:3. Villena auti. Märt Roosna: 1:3. Vigil ründab keskelt. Märt Roosna: 1:2. Pulk toksab bloki taha. Märt Roosna: 0:2. Raadik ei saa servi kätte. Pilt on üsna õnnetu. Märt Roosna: 0:1. Kollo alustab teist geimi serviveaga. Märt Roosna: 18:25. Geimi algusest peale valitsenud Hispaania võtab teenitult avageimi. Märt Roosna: 18:24. Tamme rünnak. Märt Roosna: 17:24. Gonzalez toksab palli maha. Märt Roosna: 17:23. Pulk eksib servil. Märt Roosna: On näha, et Eesti poolel on ebatavaline koosseis, platsil pole praegu terviklikku meeskonda, kõik mehed otsivad veel iseennast ja ühist hingamist. Märt Roosna: 17:22. Märt Roosna: 16:22. Pulk hanitab palli maha. Märt Roosna: 15:22. Veel korra Villena rünnak. Märt Roosna: 15:21. Märt Roosna: 15:20. Kollo tagaliinist. Märt Roosna: 14:20. Hispaania diagonaal Villena pommitab taas edukalt. Märt Roosna: 14:19. Gonzalezi rünnakuviga. Märt Roosna: 13:19. Veel üks punkt Hispaania serviveast. Märt Roosna: 12:19. No ei tööta Eesti blokk-kaitse. Märt Roosna: 12:18. Rodriguez eksib servil. Märt Roosna: 11:18. Gonzalez blokist auti. Märt Roosna: 11:17. Kollo lööb blokki. Märt Roosna: 11:16. Villena serviviga. Märt Roosna: 10:16. Toobali puudumisel kaptenipaela kandev Raadik servib võrku. Teda asendab Rauno Tamme. Märt Roosna: 10:15. Treial keskelt. Märt Roosna: 9:15. Märt Roosna: 9:14. Pulgalt kaks õnnestumist: rünnak ja serviäss! Märt Roosna: 7:14. No ei klapi. Eestilt hea blokk, aga mehed ei suutnud kokku leppida, kas mängib, lõpuks viskus Aganits platsile pikali, kuid sööt oli ebatäpne ja hispaanlased vastasid kiirelt. Märt Roosna: 7:13. Hispaania serviviga. Märt Roosna: 6:13. Eesti blokk võrgus. Märt Roosna: 6:12. Pulk lööb jälle blokki. Märt Roosna: 6:11. Raadik blokki ja Eesti rünnak on geimi alguses olnud väga mannetu. Märt Roosna: 6:10. Kollo serviviga. Märt Roosna: 6:9. Vigil eksib servil. Märt Roosna: 5:9. Gonzalezi rünnak jääb maha. Märt Roosna: 5:8. Märt Roosna: 5:7. Hispaania rünnakuviga. Märt Roosna: 4:7. Aganits keskelt. Märt Roosna: 3:7. Pulk lööb blokki ja seejärel teeb sooja palli. Tema Euroopa liiga debüüt pole alanud hästi. Märt Roosna: Hispaania on ette rebinud juba 6:2 ja Cretu võttis timeouti. Märt Roosna: 3:6 Märt Roosna: 1:3. Pulga löök ei jää maha, Hispaania lööb ära. Märt Roosna: 2:2. Pulk! Märt Roosna: 1:2. Raadik ei saa servi hästi kätte ja Vigil teeb eduka temporünnaku. Märt Roosna: 1:1. Märt Roosna: 1:0. Hispaania serviviga. Märt Roosna: Algkoosseis on selline, nagu me ennustasime. Läheb lahti! Märt Roosna: Tere õhtust, head võrkpallisõbrad! Kohe on algamas Eesti meeskonna mäng Hispaaniaga. Pakume siis Sinilõvide algrivistust ka: Markkus Keel, Hindrek Pulk, Andrus Raadik, Kristo Kollo, Henri Treial, Andri Aganits ja libero Silver Maar. Muide, Maar sõitis Hispaaniasse teistele hiljem järele, kuna sooritas eile matemaatika eksamit.

Eesti meeskond kuulub Kuldliiga B-alagruppi koos Hollandi, Hispaania ja Horvaatiaga. Täna peetakse esimene kohtumine, kui võõrsil mängitakse Hispaaniaga. Finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ning koha nelja seas tagab ka korraldaja ehk Eesti meeskonnal on koht nelja seas olemas.

Kuna meil on kuus põhimeest puudu, peavad kihlveokontorite bookmakerid Eestit autsaideriks - võidu korral saab panustaja raha tagasi koguni kolmekordselt!

Rakveres peeti ka kolm kontrollkohtumist Slovakkiaga, kus said mänguaega mitmed nooremad mehed, kirjutab volley.ee. Koondise põhituumiku mängijatest saavad pärast klubihooaega pikemalt puhata kapten Kert Toobal, Oliver Venno, Renee Teppan, Robert Täht, Ardo Kreek ja Rait Rikberg, kes liituvad meeskonnaga mai lõpus. Seega on peatreener Gheorghe Crețul Kuldliiga alagrupiturniiril kasutada tavapärasest erinev koosseis. "Ootan huviga, mida suudavad need mehed Euroopa liigas ametlikes mängudes korda saata. Nagu ma alati rõhutan, ootan, et teatud nõudmistest peetakse kinni. Samuti tahan, et mängitaks emotsiooni ja hea suhtumisega. Kõik on terved ja noored mehed väga motiveeritud end tõestama," rääkis juhendaja.

Rahvusmeeskonna koosseis mängudeks Hispaania ja Horvaatiaga: Hindrek Pulk, Robert Viiber, Markkus Keel, Henri Treial, Timo Tammemaa, Andri Aganits, Mart Naaber, Kevin Saar, Märt Tammearu, Kristo Kollo, Andrus Raadik, Rauno Tamme, Stefan Kaibald, Silver Maar. Peatreener Gheorghe Crețu, abitreener Rainer Vassiljev, statistik Alar Rikberg, mänedžer Robin Ristmäe, ÜKE-treener Mirko Fasini, füsioterapeut Gardo Maruste.

Naiskond alustab alagrupimänge Sloveenia vastu

Naiskond alustab taas teekonda Euroopa Hõbeliigas, kus Eesti vastasteks on alagrupiturniiril Sloveenia, Portugal ja Kreeka. Alagrupiturniir algab 25. mail, kui võõrsil mängitakse Sloveeniaga. Naiste Hõbeliigas finaalturniiri ei toimu, neli paremat selgitavad võitja kodus-võõrsil süsteemis.

Loe veel

Peatreener Andrei Ojamets tahab eelkõige naiskonna ühtseks löögirusikaks vormida. Kontrollmängudes Soome vastu oli puudu vigastatud Kertu Laak ja alles teisipäeval koondisega liitunud Kristiine Miilen, Kristel Moor ja Eliise Hollas. Laak ei saa ka Euroopa liigas kaasa teha. "Kõik asjad arusaadavalt veel ideaalselt ei klapi. Kolm "prantslannat" on väga korralikus vormis ja annavad naiskonnale palju juurde. Aga värskelt klubi juurest tulnuna võtab uue võistkonnaga harjumine ikka aega. Ütlesin neile ka trennides, et ebaõnnestumistest ei tasu tragöödiat teha, see protsess võtab aega. Euroopa liiga mängud ongi selleks, et naiskonna mängus teravaid nurki lihvida," sõnas peatreener. Põhjalikum analüüs esimeste vastaste kohta seisab veel ees. "Videod on meil olemas, töö käib ja homme teeme vastaste kohta esimese koosoleku terve naiskonnaga. Vastased on kõik väga heal tasemel ja kindlasti tugevamad, kui eelmisel aastal," lisas juhendaja.

Rahvusnaiskonna koosseis mängudeks Sloveenia ja Portugaliga: Julija Mõnnakmäe, Kaisa Bahmatšev, Kristel Moor, Nette Peit, Kristiine Miilen, Anu Ennok, Ingrid Kiisk, Hanna Pajula, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Eliisa Peit, Mari Arak, Kristi Nõlvak, Nathalie Anett Haidla. Peatreener Andrei Ojamets, abitreenerid Marko Mett ja Oliver Lüütsepp, statistik Mihkel Sagar, mänedžer Jaanika Jakobson, füsioterapeut Madis Arumäe.