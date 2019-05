EUROOPA LIIGA| Naised teenisid Portugalis dramaatilise võidu, põhimängijateta meeskond sai veel ühe kaotuse

Tiitlikaitsja Eesti alustas Kuldliigat 1:3 kaotusega Hispaaniale ja täna jäädi sama skooriga alla ka Horvaatiale. Kuna kuus põhimeest (Kert Toobal, Oliver Venno, Renee Teppan, Robert Täht, Ardo Kreek ja Rait Rikberg) saavad puhkust, siis on uudses koosseisus Eesti mäng äärmiselt kõikuv. Eriti õnnetult läks täna kolmas geim, kus oldi vahepeal isegi taga 6:20. Samas ei tasu pöidlahoidjatel muretseda, finaalturniiri korraldajatena on meil koht poolfinaalis garanteeritud. Põhimehed liituvad sel nädalal treeningutega, kuid pühapäeval Hollandi vastu nad veel kaasa ei tee.

Sinilõvisid vedas eelkõige 16 (+9; 42%) punkti toonud Kristo Kollo, Hindrek Pulk lisas 9 (+8; 36%), Rauno Tamme 8 (+3; 50%), Timo Tammemaa 7 (+3; 75%), Andri Aganits 6 (+4; 30%) ning Märt Tammearu ja Markkus Keel 3 punkti. Horvaatia resultatiivseim oli 24 silma kogunud Leo Andric. STATISTIKA



Euroopa liiga

Kristo Kollo kommentaar: „No eks see ole harjumatu ja uus olukord kõigi jaoks, aga mäng-mängult on progressi juba näha, enesekindlus kasvab kõigil ja praegu on õige koht, kus kooliraha maksta ja noortele meestele kogemusi anda. Kõik on hingega asja juures ja üritame peatreeneri korraldusi täita, küll tulema hakkab. Kannatlikkust.”

Sinilõvisid vedas eelkõige 16 (+9; 42%) punkti toonud Kristo Kollo, Hindrek Pulk lisas 9 (+8; 36%), Rauno Tamme 8 (+3; 50%), Timo Tammemaa 7 (+3; 75%), Andri Aganits 6 (+4; 30%) ning Märt Tammearu ja Markkus Keel 3 punkti. Horvaatia resultatiivseim oli 24 silma kogunud Leo Andric.

Eesti tegi viie geimi peale vaid 6 serviviga, samas ässasid kogunes 5. Rünnakuprotsent oli kõige parem Kullerkannul - 54. Kasutegur oli tal +15, Mooril +18.

Eesti naiskonna võitu panustas Kristel Moor 23, Kristiine Miilen 18, Liis Kullerkann 16, Nette Peit 11, Eliise Hollas 6, Julija Mõnnakmäe 3 ja neljandas geimis sekkunud ja lõpuni platsil viibinud Kaisa Bahmatšev 1 punkti.

Võtame nüüd ette ka statistikalehed.

Horvaatia võitis geimi 25:21 ja mängu 3:1. Eesti jätkab Euroopa liigat kahe kaotusega.

24:21. Matšpallid...

23:21. Kollo rünnak.

23:20. Tamme serviviga.

22:20. Aganitsa rünnak.

22:19. Horvaatia serviäss.

21:19. Tammearu serviviga.

20:19. Tammearu rünnak!

20:18 - Horvaatia rünnak.

19:18 - Tamme rünnak.

Mehed: 19:17.

Mehed: 18:17 - Horvaatia serviviga.

Mehed: 18:16 - Keel teeb sooja palli.

Mehed: Eesti taga 14:17.

Naised: Eesti võitis Portugali vastu viienda geimi 15:13 ja mängu 3:2!

Olemas!

Naised: 13:14 - Miilen blokist auti!

Naised: 13:13.

Mehed: 15:10 - Horvaatia hakkab eest ära minema.

Naised: 12:13 - Moor ei värista kätt!

Naised: 12:12 - Portugali hanitus.

Naised: 11:12 - Kullerkann keskelt!

Naised: 11:11.

Naised: 10:11!

Naised: 10:10 - Portugali rünnakuviga.

Mehed: 9:8 - Eesti võitleb ja on end eelmise kohutava geimi järel kogunud.

Naised: 10:9, Portugal on ette pääsenud.

Mehed: 8:6 Horvaatiale.

Naised: 9:9 - Moor auti.

Naised: 8:9 - Portugali rünnak.

Naised: 7:9 - Miilen!

Naised: 7:8 - Portugali rünnak.

Mehed: Horvaatia neljandas ees 6:4.

Naised: 6:8 - Moori rünnak.

Naised: 6:7. Miileni rünnak. Aga liiga ühekülgseks jääb meie mäng - tõste Miilenile, kes lööb diagonaali.

Naised: 6:5 - lubamatu punkt, vastased hanitavad jalad maas palli meie "ristnurka".

Naised: 5:5 - Miilen lööb auti.

Naised: 4:5.

Naised: 3:5 - Miileni löök jääb maha.

Naised: 3:4 - Portugali hanitus jääb maha.

Naised: 2 : 4 - Portugal on närvis, üha eksitakse.

Naised: 2:3.

Naised: 2:2 - portugali rünnak.

Naised: 1:2 - Kullerkann keskelt.

Naised: Viies geim 1:1.

Mehed: Viiberi serviviga lõpetab selle hirmsa geimi, mille Horvaatia võitis 25:13. Oleme taga 1:2.

Naised: Hästi! Eesti päästis matšpalli ja võitis geimi 27:25. Viimase punkti tõi Mõnnakmäe rünnak. Seis viigis 2:2 ja ees ootab põnev viies geim.

Naised: 25:26! Peidilt serviäss!

Naised: Kullerkannult blokk - 25:25!

Naised: 25:24 - Peit blokki ja Portugalil on matšpall...

Naised: Portugal viigistab 24:24.

Naised: 23:24! Moori rünnak!

Naised: 23:23, Nõlvaku vastuvõtt läheb pikaks.

Mehed: 20:6. Horvaatia üleolek on masendav ja piinlik. Cretu on platsile saatnud Märt Tammearu ja Andrus Raadiku.

Naised: 22:23.

Naised: 21:23 - Portugali rünnak.

Mehed: 18:6...

Naised: 20:23 - Moori rünnak.

Naised: 20:22.

Naised: 19:22 - Miilen hanitab.

Mehed: 15:5.

Naised: 19:21.

Naised: 18:20 - Miilen blokki. Loodame, et selles geimis eduseisu ikka maha ei mängita nagu eelmises.

Naised: 17:20.

Naised: 16:20.

Mehed: 14:4! Eesti jaoks hakkab selles geimis asi juba piinlikuks minema.

Naised: 16:19.

Naised: 15:19! Moori löök lõpetab väga pika pallivahetuse.

Mehed: Eesti agoonia jätkub - 10:4.

Naised: 15:18! Kiire tõste nurka ja Miilen lööb ära.

Naised: 15:17! Portugal ise annab, veel üks rünnakuviga.

Naised: 15:16 - Kullerkann blokist auti.

Mehed: kaks ässa jutti ja Horvaatia ees 8:2.

Naised: 14:14.

Mehed: 6:2. Cretu võtab mõtlemisaja ja pahandab jälle meestega.

Naised: Blokk Hollaselt ja seejärel Kullerkannult ja viik 13:13.

Naised: Portugal ees 13:11.

Naised: 11:11.

Naised: viik 10:10. Mõnnakmäe asemel tegutseb sidemängijana Kaisa Bahmatšev.

Naised: Hollase bloki järel on Eesti mängus tagasi 10:9.

Naised: Portugal juhib 10:6.

Mehed: Horvaatia võidab teise geimi 25:20 ja seis viigis 1:1.

Naised: Portugal ees 7:5.

Mehed: 23:20 - Pulk vähendas kaotusseisu.

Mehed: 23:19 - servima tulnud Märt Tammearu lõi palli auti.

Naised: Portugal on pääsenud ette 6:4.

Mehed: 22:18. Robert Viiber asendab Markkus Keelt.

Mehed: Horvaatia rünnaku järel seis 20:18.

Mehed: 19:17 Horvaatiale.

Naised: neljas geim on alanud, Eesti peal 2:1.

Mehed: Tammemaa eksib servil, seejärel saab Horvaatia punkti rünnakust ja ees 18:16.

Mehed: Horvaatia rünnak auti ja viik 16:16.

Mehed: 16:15 - Aganitsa blokk!

Mehed: Horvaatia on ette pääsenud 16:13, kuid Kollo rünnak teeb 16:14.

Naised: Miilenit veav servi vastuvõtt auti ja kaaslased ei suuda palli enam päästa. Portugal võidab geimi 25:23 ja juhib 2:1.

Naised: 24:23 - Horvaatia geimpall.

Naised: 23:23.

Naised: 22:23 - Moori vasak käsi töötab hästi.

Naised: nüüd ei jää kaks Kullerkannu järjestikust rünnakut maha ja seis viigis 22:22.

Naised: 21:22 - Portugali serviviga.

Mehed: 11:10 Tamme rünnaku järel.

Naised: 21:21.

Naised: käriseb - nüüd tuli serviäss Nõlvaku peale ja seis viigis 20:20.

Naised: ai-ai! Peit ei saa servi kätte, 19:20.

Mehed: 8:8.

Naised: 18:20 Eesti ees.

Mehed: 6:6.

Naised: 16:20, Peit leiab platsil tühja koha.

Naised: 15:19! Hanna Pajulal õnnestub serviga vastaseid suruda ja Hollas lööb ära.

Mehed: teine geim on alanud, seis 4:4.

Naised: 15:16, Horvaatia tuleb järgi.

Naised: super! Eesti Moori serviässa järel ees 15:12.

Kahe geimi järel oli Eesti naiskonna resultatiivseim Kullerkann 10 punktiga, rünnak tal koguni 80%.

Naised: pilk Portugali ütleb, et seis on viigis 12:12.

Mehed: 26:24 Eesti võidab avageimi ja juhib 1:0. Pulk pani bloki ja ausalt öeldes nii palju emotsiooni pole selle tavaliselt üsna reserveeritud saarlase näos ammu näha olnud. Nagu ta ise ütles: naudin iga Eesti koondise eest mängitud hetke täiega.

Mehed: Horvaatia serviviga annab Eestile teise geimpalli.

Mehed: 24:24. Kollol oli lüüa, kuid hanitas ja Horvaatia realiseeris kontrapalli.

Mehed: Eesti juhib 24:23, Kollo on olnud praegu kindel rünnakul.

Mehed: 23:23.

Mehed: Kollo rünnak, Eesti ees 23:22.

Naised: Portugal juhib 7:6, üks nende mängija on vigastada saanud, mäng seisab korraks.

Mehed: 22:22.

Mehed: Vabandust, kiirustasin, kohtunik andis punkti siiski Horvaatiale - 21:21.

Mehed: 22:21 - Pulga rünnak. Eesti peal.

Mehed: 22:20! Aganitsalt veel üks blokk.

Mehed: Horvaatia rünnakuviga, Eesti peal 21:20.

Naised: kolmas geim on alanud võrdselt, Portugal juhib 4:3.

Mehed: Tammelt hea serv, Kollo lööb ära ja viik majas - 20:20!

Mehed: Aganits saab käed löögile ette ja Horvaatia on juba peaaegu käes : 18:19. Head servid Pulgalt.

Mehed: Horvaatia Tammemaa võimsa rünnaku järel peal 18:16.

Hästi! Eesti naiskond võidab Portugali vastu teise geimi 25:17 ja seis viigis 1:1. Tundub, et mingist krambist on jagu saadud ja näidatakse juba ilusaid liigutusi.

Mehed: Eesti taga 12:16. No ei saa mingi valemiga vahet väiksemaks.

Mehed: Nüüd on saanud Tamme rünnakul tööd, ta eduka löögi järel on kaotusseis 10:14.

Naised: Eesti juhib juba 20:14 ja tundub, et saame kätte käesoleva Euroopa liiga esimese geimi.

Naised: Head uudised Portugalist. Moori ja Peidi ilusate rünnakute järel juhime 19:13.

Mehed: Pulk lööb auti ja oleme taga juba 6:11.

Naised: Miileni hanitus toob tabloole seisu 16:12.

Mehed: Horvaatia peal 10:5.

Mehed: Eesti taga 4:7. Timeouti ajal pahandas Cretu meestega: miks keegi ei ründa? Selle peale läkski Pulk kohe uljamalt lööma ja pall jäi maha.

Naised: Mõnnakmäelt stiilne punkt - lükkab kahe käega palli tühja tagumisse nurka. Eesti juhib 15:10 ja elu on lill.

Mehed: Horvaatia ees 6:3.

Mehed: no ei saa uue näoga meeskonda kohe mängumootorit käima. Serv pole hästi käes, palli ei suudeta maha lüüa ja Horvaatia peal 4:1.

Naised: nüüd saab rõõmsalt keskida Nette Peit - blokk! Eesti peal 11:7.

Mehed: Aganitsa bloki järel seis 1:1.

Naised: Miilenilt emotsionaalne blokk ja Eesti ees 8:5. See on juba meie mäng!

Naised: Kullerkann viib Eesti ette 6:3.

Mehed: Eesti algkoosseis Markkus Keel, Hindrek Pulk, Timo Tammemaa, Kristo Kollo, Rauno Tamme, Andri Aganits ja libero Silver Maar.

Naised: teine geim on alanud, seis viigis 2:2.

Algamas on ka meeste mäng. Seal on 5000 inimest mahutavas saalis umbes 20 inimest. Aga vähemalt on maskott ka :) Ei tea, mida ta täpselt tegema peab.

Portugal võidab avageimi kindlalt 25:17 ja Ojametsal mõtteainet jätkub. Kuidagi ei suutnud me oma serviga vastaseid survestada. Portugal juhib 1:0.

23:15 - seda geimi eestlannadel enam päästa ei õnnestu.

15:21. Nüüd lendas Portugali serv umbes viis meetrit auti, juhtub ka seda.

Portugal ees juba 20:13. Anu Ennok on tulnud servi vastuvõttu parandama, paraku ei saanud temagi pallingut kätte.

18:13.

16:11.

15:10 ja Ojamets võtab aja maha.

Vahe käriseb 14:10-ni.

Portugal ees 11:10. Hollase bloki abil jõuti viigini, oli pall ees rünnakul, et ka juhtima minna, kuid Portugal mängis kaitses hästi.

Viik 8:8. Minu küsimus on, miks mängitakse kolmapäeval Portugali aja järgi kell 15 päeval? Kas tahetakse garanteerida, et keegi mängu vaatama ei tuleks? Publikut tundub olevat ootuspäraselt väga vähe.

Kullerkannult järjest blokk ja rünnak ning kaotus on minimaalne, 7:8.

Miileni rünnakuvea järel Eesti taga 4:8.

Mitu eksimust meie poolt ja Portugal pääseb ette 6:3.

Andrei Ojamets on algkoosseisus platsile saatnud Julija Mõnnakmäe, Kristel Moori, Nette Peidi, Kristiina Miileni, Liis Kullerkannu, Eliise Hollase ja libero Kristi Nõlvaku.

Naiste mäng on alanud, Eesti juhib Moori löögi järel 3:1.

Kihlveoportaalid peavad Eesti tiime ka seekord autsaideriteks, naiste võit tooks panustajale raha tagasi 2,25-kordselt, meeste võit 3,25-kordselt. Hiljem on täna tules ka Avo Keele juhendatav Läti rahvusmeeskond, mis heitleb Slovakkiaga.

Tervitus võrkpallisõpradele! Sissejuhatuseks selline uudis, et 2022. aasta MM-ile kvalifitseerutakse uue süsteemi alusel. Automaatselt on pääsu taganud korraldaja Venemaa ja maailmameister Poola. Kontinentide tšempionaatidel mängitakse välja veel 10 kohta (2 kohta Euroopa, 2 kohta Aasia ning Austraalia ja Okeaania, 2 Aafrika, 2 Põhja-Ameerika, 2 Lõuna-Ameerika meistrivõistluste finalistidele). Ülejäänud 12 kohta mängitakse välja kvalifikatsiooniturniiridel, kuhu pääsevad maailma edetabeli alusel need 24 riiki, kes ei ole MM-le kvalifitseerunud. Eesti meeskond on praegu maailma edetabelis 26.