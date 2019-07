Endise lastestaadioni kohale rajatakse kuue väljakuga rannavollekeskus

"Alates juuni algusest endisel lastestaadioni alal oli avatud kogukonnaaed, kus rohenäpud saavad erinevate lahendustega konteinerites kasvatada salatirohelist või muud söödavat kraami. Huvi kogukonnaia vastu on suur ning platsile on juba paigaldatud rohkem kui 20 konteinerit. Lisaks platsil on juba olemas lauatenniselauad ning varsti avatakse avalikuks kasutamiseks ka korvpalliplats. Meil on hea meel, et endise lastestaadioni ala on muutunud populaarseks ajaviitekohaks kohalike elanike jaoks ja tervitame kohaliku kinnisvaraarendaja Metro Capitali soovi panustada ala vahekasutusvõimaluste arendamisele rannavollekeskuse näol," ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet Tallinna linnavalitsuse pressiteate vahendusel.

Lastestaadion on pikalt seisnud kasutuseta, kuna ala osas toimusid kohtuvaidlused. Tänaseks on maa linna omandis ning koostöös Kesklinna valitsuse, linna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Spordi- ja Noorsooameti ja Metro Capitaliga alale on pakutud erinevaid aktiivseid ajaveetmise võimalusi.

Osa endise lastestaadioni territooriumist on praegu hõlmatud ehitustegevusega, mis peaks lõppema järgneva aasta jõuludeks. Selleks ajaks rajatakse Toom-Kuninga tänava poolsele, arendajale Metro Capital kuuluvale alale endise lastestaadioni äärde, neljast majast koosnev terviklik elamukompleks. Kogukonnaaed, rannavollekeskus ja vaba aja veetmise ala asuvad hetkel ehitustegevusest vabal alal.