Endine koondislane meenutab: noorest Toobalist poleks osanud midagi oodata, Pupart mängis kuratlikult hästi

"Kert oli selline vaikne ja rahulik vennike," meenutas "Kuldse geimi" saates käinud Tatrik, kes puutus türilasena Toobaliga kokku juba kooli ajal. "Kui vaadata, milline ta oli 6. või 7. klassis, siis poleks osanud temast midagi oodata. Ta tegi rahulikult oma asja, ootas oma aja ära ja asjad hakkasidki vaikselt toimima."

Sarnaselt Toobalile pikki aastaid välismaal mänginud Puparti esiletõusu mäletab Tatrik hästi.

"Keith oli Sylvesteris varumängija, kui läksime välismaale euromängule. Kuna Pavel Kružajev oli kalal käies vist hüppeliigest vigastanud, sai Keith oma võimaluse. Ta mängis kuratlikult hästi ja jäigi seejärel põhikoosseisu. Ka tema jõudis päris kaugele välja," sõnas Tatrik.

Tänaseni Pariisi Volley's mängiv Kreek kerkis meistriliigas esile kiiresti.

"Ardo oli äge juba toona. Praktiliselt kohe, kui ta keskkooli lõpuaastatel meeskonda tuli, pääses ta algkoosseisu. Tal oli üldosavus, muuhulgas ka servi vastuvõtt, noorteklassides olemas, kuigi ta mängis temporündajana. Sealt oli loogiline jätk peagi edasi minna."," ütles Tatrik.

"See Sylvesteri meeskond oli üks kihvt punt, aga mingil hetkel tundsid mehed, et nad on väärt rohkem kui neile makstakse. Et rohkem ei soovitud siiski maksma hakata, läksid mehed teistesse klubidesse laiali. Üks aasta oleks võinud seda meeskonda veel hoida, siis võinuks ka Euroopas midagi toredat korda saata," lisas Tatrik.

Kuula Sylvesteri teemat puudutanud arutelu "Kuldse geimi" saates alates 22.40-st: