Endine Eesti võrkpallikoondislane liitus esiliigameeskonnaga

Huvitavaks teeb uudise ka asjaolu, et varasemalt Tallinna Selveris ja Tartu BigBankis mänginud Kivisild on Viljandi meeskonda registreeritud nurgaründajana, kuid kogu oma profikarjääri jooksul tegutses mees keskblokeerijana.

Viljandi esindusmeeskond on varem öelnud, et nende eesmärk on kindlustada koht esiliiga kolme parima seas ehk kuuluda Eesti kaheksa tugevama meeskonna hulka.

29-aastane endine temporündaja on viiekordne Eesti meister, kuuekordne Baltimaade meister ja viiekordne karikavõitja.