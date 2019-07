EM-finaalturniirilt kehva vormi tõttu eemale jääv Oliver Venno: asi pole hull, olen juba niigi palju koondist esindanud

"See oli treeneri otsus, mis seal ikka. Tuleb seda austada. Pidime hakkama korralikult trenni tegema, aga ma nii palju ei teinud trenni. Jõudsime treeneriga ühtsele meelele, et pole mõtet hakata tegema," ütles Venno Delfile ja lisas, et EM-i ajaks poleks ta piisavalt heasse vormi jõudnud. Vigastusega tema sõnul tegu pole.

Eesti diagonaalründajate osakonda mehitavad seega EM-il Renee Teppan ja Hindrek Pulk.

"Natuke valmistab see ikka pettumust, aga olen juba nii palju Eesti koondist esindanud. Seega pole asi nii hull. Vaikselt kipub vanadus ka peale tulema," sõnas 29-aastane Venno.

Kuidas Venno suvi edasi läheb? "Praegu olen veel Eestis.Võtan varsti türklastega ühendust ja küsin, millal sinna pean minema," rääkis Istanbuli Galatasarays jätkav võrkpallur.

Koondise abitreener Alar Rikberg ütles, et sarnaselt Vennole ei vaeva ka Henri Treialit mingi vigastus - ka keskblokeerija vorm on lihtsalt kehv. Ka Treial jäi koondiselaagrist välja.

Küll oli Rikbergil rõõmusõnumeid teatada nurgaründaja Robert Tähe kohta, kes vigastas kolm nädalat tagasi põlve meniskit. "Ta oli täna meiega jõusaalis ja paraneb. Ta ütles, et taastumine on läinud isegi planeeritust kiiremini."

Teistel koondislastel praegu suuremaid tervisemuresid pole.

EM-finaalturniir toimub 12.-29. septembrini.