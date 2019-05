EM-finaalturniiriks valmistuvatel võrkpallikoondistel seisab ees tihe suvi

Mõlema koondise Euroopa liigade kodumängud toimuvad selgi aastal samal päeval Tartu Ülikooli spordihoones. 21.-22. juunil toimub Tallinnas Saku Suurhallis meeste Kuldliiga finaalturniir.

Naiskond treenib esialgu Tallinnas Audentese spordihoones, kus peetakse tuleval nädalal ka kolm sõpruskohtumist Soome koondisega. Mai lõpus algavad mängud Euroopa Hõbeliigas, kus Eesti naiskonna vastasteks on alagrupiturniiril Sloveenia, Portugal ja Kreeka. Finaalturniir toimub 28.-29. juunil, finaalturniirile pääsevad mõlema alagrupi võitjad ja parim teise koha omanik ning korraldaja.

Peatreener Andrei Ojamets sõnastas suve esimese poole eesmärgid. "Hõbeliigas osaleme teist korda ja nüüd juba teame, mis meid ees ootab. Oleksin rahul, kui suudaksime taas finaalturniirile pääseda. Mänguliselt on eesmärk oma mäng võimalikult kvaliteetseks ajada ning õppida eelmisel aastal tehtud vigadest. Tähtis on, et me võitleme. Lisaks on Euroopa liiga mängud heaks ettevalmistuseks EM-finaalturniiriks," ütles peatreener. Naiskonna koosseisus on ka mitmeid uusi mängijaid. "Esimestes trennides on noored väga hea mulje jätnud ja ma loodan, et see pilt muutub veel paremaks," lisas juhendaja.

Naiskonna üks kogenumaid Anu Ennok lisas, et suurem konkurents tuleb kasuks kogu võistkonnale ja Eesti võrkpallile. "See on minu silmis positiivne, et meil on sisemine konkurents tekkinud. Ka EMil on palju mänge järjest ja seal tuleb kindlasti kasuks, kui meil on neid, kes suudavad vahetusest sekkuda ja asjade käiku muuta," rääkis nurgaründaja.