Elu õpetab: noormängijad teevad esimeste lepingute allkirjastamisel karme vigu​

Saates löövad kaasa spordisõpradele tuttavad võrkpallurid Andres Toobal, Renee Teppan ja Rivo Vesik ning saatejuht Karl Rinaldo.

Seekordse saate teemad:

*Kas käes on september või oktoober?

*Kas oktoobri soojarekord tõi Tallinna Selveri mängijatele vaba päeva?

*Rivol on soe iga päev.

*Milline periood hooajast on võrkpalluri jaoks raskeim?

*Miks ühel Eesti koondise endisel mängijal kogu aeg pime oli?

*Vastus eelmise nädala teemapüstitusele: mitut erinevat palli võib rahvusvahelise alaliidu poolt heaks kiidetud liigades kasutada?

*Credit24 Meistriliiga. Saaremaa võit Tallinna Selveri üle. Kas saarlased on hetkel teistest üle?

*Päevad pole vennad: miks Renee mäng Saaremaa vastu ebaõnnestus?

*Mida toob koroona endaga kaasa kohalikus liigas?

*TalTech/Tradehouse pidas Balti liigas hooaja esimese mängu.

*Kurioosum: Eliise Hollas on tänavu kolme võistkonna liige.

*Kas naiste võrkpalliliigas tasub TalTechi mängu vaatama minna?

*Oliver Venno võitis esimese mänguga uues klubis riigi meistritiitli.

*Robert Tähe ja Timo Tammemaa raske õhtu Poolas.

*Kuidas tulla endaga toime, kui treener on võtnud sind meeskonda selgeks varumeheks ega plaanigi sind väljakule saata?

*Saaremaa leegionär ütles paari kuu põhjal, et võiks siin kasvõi oma karjääri lõpuni mängida. Kas ta tõesti mõtles seda?

*Kas Eesti klubid on organisatoorse poole osas võrreldavad maailma tipuga?

*Saate tegijate esimene palk võrkpallis.

*Noormängijate rumalad vead esimeste lepingute sõlmimisel ja sellega kaasnevad probleemid.

*Ennustused seinast seina: kas Saaremaa võidab täna TalTechi või võtab pealinnaklubi kodus veel ühe suurklubi skalbi?

"Kuldne geim", 73. osa: