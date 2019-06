Ei vedanud: võrkpallikoondis sai Kuldliiga poolfinaaliks tugeva vastase

Teise paari moodustavad Holland ja Valgevene. Täna toimunud loosimisel oligi kaks varianti, kas Eesti kohtub Türgi või Valgevenega. Holland vastaseks tulla ei saanud, sest mõlemad mängisime B-grupis. Kindlasti oleks mugavam vastane olnud Valgevene, väga enesekindel Türgi läbis alagrupiturniiri ainsana kaotuseta.

Türgi demonstreeris A-grupis täielikku üleolekut, Slovakkia ja Läti ei saanud kummaski mängus geimigi, Belgia kaotas kahel korral 1:3.

Valgevene edasipääs C-grupis selgus alles viimases voorus, neile piisas 2:3 kaotusest Ukrainale. Valgevene võitis kahel korral 3:0 Soomet, Ukrainaga mängiti 3:1 ja 2:3, Tšehhiga 3:1 ja 1:3.

Kindlasti poleks ka Valgevene olnud mingi kingitus, kuid türklased tunduvad olevat praegu märksa paremas hoos. Euroopa edetabelis on Holland 9., Eesti 13., Türgi 15. ja Valgevene 22.

"Kui Türgi suudab nälga hoida, siis kindlasti on nemad finaalturniiril kõige ohtlikumad vastased," tõdes juba turniiri käigus nurgaründaja Robert Täht. "Eelmine aasta olid nad finaalturniiril kuidagi kahtlases meeleolus, võtsid väga lihtsalt Kuldliigat ja mõtlesin juba mingitele oma Araabia mängudele. See aasta on nad alagruppi vaadates väga motiveeritud."

Mõlema poolfinaali võitjad pääsevad osalema FIVB Challenger Cup-il, mis toimub 3.-7. juulil Sloveenias Ljubljanas. Challenger Cup-i võitja pääseb uuel hooajal mängima FIVB Rahvuste Liigasse.