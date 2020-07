Eesti võttis Soome vastu 0:2 kaotusseisust magusa revanši

Peatreener Lorenzo Micelli ütes, et võrreldes eilsega oli mängupilt tunduvalt parem. "Täna me mängisime! Mul on hea meel, et eilse järel suudeti oma mängus muudatusi teha," sõnas juhendaja. "Olen rahul, et võitsime. Võitlesime ka eile, aga täna olime otsustavamad, see on minu jaoks oluline. Homme on selle turniiri otsustav mäng, kes võidab, on järelikult parim," lisas peatreener. 4 punkti toonud 17-aastase Kuivoneni ilus esitus Micellit ei üllatanud. "Ta on trennis näidanud palju paremat mängu, aga oli täna kahtlemata tubli. Igaüks, kes meil varumängijate seas on, suudab midagi väljakule tuua."

