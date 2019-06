Eesti võrkpallur Siim Põlluäär liitus Itaalia klubiga

30-aastasel ja 198 sentimeetri pikkusel Põlluäärel on klubi sõnul suur kogemustepagas, jõulised käed ja suurepärane sportlik vorm, vahendab ERR.

"See on kindlasti uus väljakutse," kommenteeris klubivahetust Põlluäär. "Tuscania Volley meeskonnal on hea treener ja vahvad fännid. Me peame tegema palju tööd igapäevaselt ja üksteist toetama. Me oleme üks suur võrkpallipere ja saadame koos korda suuri asju."

Põlluäär mängis viimasel kahel hooajal Saaremaa Võrkpalliklubis, olles seejuures meeskonna kapten. Mullu krooniti ta Eesti meistriks. 2016.-2017. ja 2017.-2018. aasta hooaegadel kuulus Põlluäär ka võidukatesse Balti liiga meeskondadesse.