Eesti võrkpallinaiskonna kokku pannud itaallane serveeris kolm üllatust: Toobal ja Vassiljev treeneripingil, Kajalina tagasi koondises

Naiskond pidi mais ja juunis osalema Euroopa Hõbeliigas, ent need mängud on hetkeseisuga edasi lükatud ja Euroopa Võrkpalliliit ei ole liiga toimumise osas lõplikku otsust langetanud.

Suve lõpus ootavad rahvuskoondist ees mängud 2021. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarjas, kus Eesti kuulub kolmeliikmelisse alagruppi Šveitsi ja Valgevenega. EMile pääsevad iga alagrupi kaks esimest naiskonda, valikmängud toimuvad augustis ja septembris, finaalturniir järgmise aasta augustis - septembris.

Peatreener Lorenzo Micelli sõnul on esialgne plaan võimalusel esimeseks laagriks koguneda juunis, misjärel jätkuks ettevalmistus valiksarjaks juuli teises pooles. "See on plaan, kuid eks hetkel on kõik veel üsna ebakindel, sest keegi ei tea, millal olukord normaliseerub. Aga mingi plaan peab olema ja mängijad peavad tegevuses olema," rääkis Micelli. "Olen kogenumate mängijatega suheldes aru saanud, et nad on väga motiveeritud ja teevad ka praegu kodustes tingimustes isuga trenni. Muidugi tahaksime kõik saalis kohtuda, aga me kõik püüame teha, mis on meie võimuses."

Kandidaatide seas on ka mitmeid noormängijaid, Micelli jaoks on oluline neid järk-järgult koondise tegemistesse kaasata. "See on üks kindel eesmärk – noori võimalikult palju kaasata ja järk-järgult ülespoole tuua. Loodan väga, et saan nendega koostööd alustada, sest järelkasv on tähtis," lisas peatreener.

Kõige märkimisväärsem on tõsiasi, et üle pika aja on koondises jälle Anna Kajalina. Treeneripingil näeb siiani Eesti rahvusmeeskonna teise juhendajana tegutsenud Rainer Vassiljevit ja endist koondislast Andres Toobalit. Õigupoolest pole pikalt vigastustega kimbus olnud Toobal veel päriselt mängijakarjääri lõpetanudki.

Rahvusnaiskonna kandidaadid:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe (Pariisi Saint-Cloud, Prantsusmaa), Karolina Kibbermann (Audentes SG/Noortekoondis), Helena Loos (Audentes SG/Noortekoondis).

Nurgaründajad: Anu Ennok (Salo LP Viesti, Soome), Kristiine Miilen (Pannaxiakos, Kreeka), Nette Peit (Salo LP Viesti, Soome), Hanna Pajula (Michelbeke Saturnus, Belgia), Ingrid Kiisk (TÜ/Bigbank), Eva Liisa Kuivonen (Audentes SG/Noortekoondis), Silvia Pertens (Tallinna Ülikool), Liisel Nelis (Degerfors, Rootsi), Polina Bratuhhina-Pitou (Terville Florange, Prantsusmaa).