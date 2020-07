Eesti võrkpallimeeskonna mäng Poolaga jäetakse koroona tõttu ära

Peatreener Cédric Ènard tõdes, et ära jäänud mängudest on kahju, kuid antud olukorras on see ainuõige otsus. "Kuna Poolast on tulnud viimastel päevadel mitmeid uudiseid koroonaviirusesse nakatunute arvu kasvu kohta, otsustas meeskond üheskoos, et sinna reisimine sisaldab liiga palju võimalikke ohte mängijate, treenerite ja nende perede tervisele. Meie arvates on vastutustundlik liigseid riske vältida ja nendest kahest planeeritud sõprusmängudest loobuda. Loomulikult oleksime tahtnud end valitseva maailmameistri vastu proovile panna, aga peame eelkõige lähtuma inimeste tervisest," kommenteeris peatreener.

Esmaspäeval jätkab koondis ettevalmistust sõprusmängudeks Läti vastu, mis toimuvad augusti alguses Võrus ja Tartus.