Eesti võrkpallimeeskond alistas teistkordselt Slovakkia

Pärast kuue aasta pikkust pausi taas rahvusmeeskonna eest ametlikus mängus väljakul käinud diagonaalründaja Hindrek Pulk ütles, et tunneb end koondises suurepäraselt. "Ääretult hea meel on siia võistkonda kuuluda ja veel parem meel on, et ma sain mängida. Nautisin täiega platsil olekut. Enda esituse osas, siis eks annab alati paremaks minna, päris rahule veel ei jäänud ja ega keha pole ka veel väga heas füüsilises vormis," rääkis Pulk ja lisas, et koondise treenerite käekirjaga harjumine võttis aega. "Alguses oli päris raske, aga eks ma katsun kõike kõrva taha panna ja teha nagu treenerid ütlevad. Katsun igatahes võistkonnale abiks olla."

Kokkuleppel mängiti ka neljas geim, kus mõlemad meeskonnad saatsid väljakule uue koosseisu. Eesti poolel jooksid väljakule Robert Viiber, Rauno Tamme, Kevin Saar, Märt Tammearu, Mart Naaber, Mihkel Varblane, libero Stefan Kaibald. Saare rünnaku järel haaras Eesti 9:7 eduseisu, ent õige pea pääses 14:12 ette Slovakkia. Saar viigistas 18:18 ja geimi lõpp kulges punkt-punktis. Lõpus olid kindlamad meie mehed ja geimi lõpetas Tammearu blokk, seisuks 25:22. Rauno Tamme kogus selles geimis Eesti parimana 8 punkti (+7).

Mitmed põhimängijad (Kert Toobal, Ardo Kreek, Renee Teppan, Oliver Venno, Robert Täht, Rait Rikberg) liituvad koondisega mai lõpus.