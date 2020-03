Eesti võrkpallikoondislase lähedane on koroonaviiruse tõttu väga raskes seisus

Itaalia võrkpalliklubis Perugias mängiv Täht tegi täna sotsiaalmeedias üleskutse, kus palub inimestel võtta olukorda väga tõsiselt ja püsida kodudes. Alljärgnevalt avaldame tema pöördumise täismahus:

"Tervitused Itaaliast!

Edastaksin ühe sõnumi.

Tean, et Eestis on kindlasti väga palju tublisid inimesi, kes juba täna teevad endast parima, et viiruse levikut tõkestada. Kuid kuna mul paluti oma mõtteid jagada teiega video vahendusel, on kindlasti palju neid, kes olukorra tõsidust ei ole tahtnud või suutnud omaks võtta.

Me kõik elame hetkel perioodis, kus elu sättis meile selle ühe ja sama prioriteedi, milleks on alistada see nähtamatu vastane, mis on meie senise elu täiesti pea peale keeranud.

Kuna hetkel on selle viiruse küüsis ja väga raskes seisus ka minule lähedane inimene, kes polnud kaugeltki mitte väeti või haige, siis läbi selle tajun selle olukorra tõsidust veelgi rohkem.

Minu eesmärk ei ole kindlasti mitte paanikat külvata. Ma soovin vaid, et inimesed võtaksid olukorda tõsiselt, sest täna ei ole lahe ujuda vastuvoolu. Kui vanemad generatsioonid on üle elanud sõdu ja kõik, mis meilt palutakse, on olla kodus, siis usun, et sellega saame ikka hakkama. Tõsi, itaallased sellega alguses hakkama ei saanud. Üritati võtta esialgsetest leebetest piirangutest maksimumi, kuni jõudis kätte see karm reaalsus, mis sundis valitsusel lukustama inimesed kodudes rangesse karantiini. Meil eestlastel on variant õppida nendest vigadest. Ärme oota seda hetke, kui intensiivraviosakonnad on täis või arstid on täiesti ületöötanud võni meie lähedane peab selle olukorraga silmitsi seisma! Itaalias täna nii see paraku on.