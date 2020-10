Eesti võrkpallikoondislane saadeti teist hooaega järjest koroonakriisi tõttu kodumaale

“Belgias on lood päris kehvad,” rääkis Pajula, kes lendab Tallinna homme, portaalile Võrkpall24.ee.

22-aastane Pajula jõudis koduklubi särgis pidada vaid ühe ametliku mängu, kus Saturnus kaotas oktoobri esimeses pooles 2:3 Charleroi´le.

“Raske oli sedasi leida ka treeninguteks motivatsiooni, kui tuli jälle teade, et mängu ei toimu. Tunnen ennast nüüd ausalt öeldes vabamalt, sest kuu aega räägiti kogu aeg, kas hooaeg lõpeb või ei lõpe, kas mäng on või ei ole, kas trenn on või ei ole,” tunnistas pärnakas.

