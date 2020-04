Eesti võrkpallikoondislane karantiinist Prantsusmaal: reeglid on üsna ranged, kodust tohib lahkuda neljal põhjusel

"Olen hetkel viibinud siin Cannes'i lähedal märtsi algusest saadik, kui tulin treenima Eesti koondise uue peatreeneri Lorenzo Micelli käe alla kuni hooaja lõpuni, kuid kahjuks sellest ajast olen kusagil 25 päeva veetnud Prantsusmaal karantiinis," rääkis Kullerkann ERR-ile. "Nimelt võib Prantsusmaal kodust lahkuda ainult vastava tõendiga, kuhu on siis märgitud põhjused, miks sa oled kodust lahkunud."

"Põhjuseid võib olla neli: kas sa pead jätkuvalt tööl käima, lähed esmatarbeid ostma – kas siis toidupoodi või apteeki –, hoolitsed lähedaste eest või siis kodu lähistel liikumine – sportimine või koeraga jalutamine," jätkas Kullerkann. "Sinna tõendile tuleb märkida ka isiklik informatsioon, kus sa hetkel elad, et oleks näha, et sa ei ole kodust läinud rohkem kui ühe kilomeetri kaugusele."

Eriolukorra esimese 16 päevaga peatas politsei Prantsusmaal enam kui 5,8 miljonit inimest, et kontrollida vastava tõendi olemasolu ja tegi 359 000 trahvi reeglite rikkumise eest.

"Reeglid on üsna ranged, kuna neid pabereid kontrollivad tänaval politseinikud ning kui mingil põhjusel need ei sobi või see paber puudub, siis võib siin saada 135 eurot trahvi," sõnas Kullerkann. "Olen üritanud võimalikult palju kodus püsida. Me elame kõik sellises resort-hotellis, kus meil on õnneks väga palju ruumi teha sporti ka ilma selle tõendita."

Ametlike andmete kohaselt on Prantsusmaal tuvastatud 129 654 koroonaviirusesse nakatunut, kellest 26 391 on nüüdseks paranenud. Elu on viiruse tõttu jätnud 13 832 inimest.

