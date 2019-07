Eesti võrkpallikoondise võimalus MM-ile pääseda kasvab ilmselt tunduvalt

“Töötame hetkel väga tugevalt MM-kvalifikatsiooniturniiri uue süsteemi kallal,” ütles CEV-i president Aleksandar Boricic intervjuus Võrkpall24.ee’le.

“Siiani on Euroopal olnud MM-il vaid kaheksa alalist kohta. Nüüd on täiesti reaalne variant, et 2022. aasta MM-ile pääseb sõltuvalt valikturniiri edust 12-15 Euroopa riiki. Miks? Sest Euroopa koondistel on enim kvaliteeti. Me ei tööta selle nimel, kuna oleme Euroopa võrkpalliliit – tahame lihtsalt muuta MM-i tugevamaks ja tõsiseltvõetavamaks turniiriks. Olen väga optimistlik Euroopa kohtade kasvamise osas,” lisas Boricic.

