Saku suurhallis toimunud „Eesti on võrkpallimaa 100“ pidulikul galal avalikustati koondiste uued pealikud. Tuleb nõustuda rahulolust särisenud alaliidu presidendi Hanno Pevkuriga, et käed on löödud nimekate ja edukate treeneritega. Énard viis mullu Toursi Prantsusmaa meistriks, sel kevadel tüüris aga Berliini Recycling Volleysi Saksamaa tšempioniks. Micelli on lennanud veel kõrgemalt, aastatel 2009–2010 triumfeeris Bergamo naiskonnaga kahel korral järjest Meistrite liigas. Mõlemaga sõlmiti 2 + 2 aasta pikkune leping.

Millised on meeste sihid Eesti koondistega? Millisena näeb Énard Eesti meeskonda kodusel EM-il – kas ees ootab noorenduskuur? Mis saab Oliver Vennost? Millise valiku ette seadis Énardi Prantsusmaa alaliit? Ja miks ei pakkunud Eesti võrkpalliliit uut lepingut Andrei Ojametsale? Ja kes ulatas rekordilise palgakulu katmiseks abikäe?