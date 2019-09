Eesti võrkpallikoondise temporündaja jätkab karjääri Prantsusmaal

"Eesmärgid on päris ambitsioonikad: jõuda selle aastaga kõrgliigasse ja tulla kolme aastaga Prantsusmaa top nelja, mis on üsna keeruline, aga vaadates võistkonna ressursse ja neid mängijad, keda nad juba sel aastal taga ajasid või tiimi tõid - ma arvan, et see on täiesti saavutatav," kommenteeris Kullerkann intervjuus ERR-ile, kirjutab ERR Sport.

Tegelikult oli Eesti koondislasel võimalus jätkata ka kõrgliigas, sest pärast Euroopa meistrivõistlusi tuli tema teenete vastu huvi tippude hulka kuuluv Volero Le Cannet, aga Kullerkannil oli siis juba kontraht Levallois'ga olemas.

"Kahjuks pärast EM-i tuli pakkumine ka Prantsusmaa kõrgliiga ühest paremast klubist ja hetkel klubi ei lasknud minema," tõdes Kullerkann. "Sellest on muidugi natuke kahju, aga eks mu uuel klubil on ka väga huvitavad eesmärgid ja ambitsioonid."